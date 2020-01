Zuwachs für die Zombies: «The Walking Dead: World Beyond» erblickt im April das Licht der Welt

US-Fernsehen

Die TCA-Press-Tour nutzten die Verantwortlichen des Kabelsenders AMC, um den Start der vielleicht wichtigsten neuen Serie 2020 zu promoten. Dabei wurde auch klar: Die Serie wird ein kurzer Spaß.

AMC wird im Jahr 2020 erstmals drei Serien aus der-Welt im Angebot haben: Neben dem Original, das im Februar zurückkehrt, geht der Ableger «Fear the Walking Dead» weiter – vermutlich erneut im Sommer. Schon früher startet das nächste Spin-Off namens. Bereits bekannt war, dass sich die Serie um die erste Generation von Menschen drehen soll, die nur eine Welt nach der Zombie-Apocalypse kennt.AMC wird die Serie am 12. April starten, also unmittelbar nach dem Staffelfinale der Original-Serie. In Deutschland ist dann im April mit einer sehr raschen Premiere beim deutschen Partner des Formats, Amazon Prime , zu rechnen. AMC erklärt zur Handlung der kommenden Serie: „Zwei Schwestern verlassen zusammen mit zwei Freundinnen einen Ort der Sicherheit und des Trostes, um bekannten und unbekannten, lebenden und untoten Gefahren auf einer wichtigen Suche zu trotzen. Verfolgt von denen, die sie beschützen und denen, die ihnen schaden wollen, entfaltet sich eine Geschichte des Aufwachsens und der Transformation auf gefährlichem Terrain, die alles, was sie über die Welt, sich selbst und einander wissen, herausfordert. Einige werden zu Helden werden.“Die erste Staffel soll aus zehn Episoden bestehen, eine zweite Runde soll später in diesem Jahr hergestellt und dann 2021 gesendet werden. Die Serie soll zudem Berührungspunkte mit dem geplanten «The Walking Dead»-Film und der Figur Rick Grimes haben. AMC bestätigte am Donnerstagabend zudem, dass «The Walking Dead: World Beyond» nach zwei Staffeln zu Ende gehen wird. Die beiden andere Formate des Franchises haben keine derart festgelegte (Über-)Lebensdauer.