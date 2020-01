«Better Call Saul»: Finale Staffel geplant

US-Fernsehen

Das «Breaking Bad»-Spin-Off geht 2021 in die sechste und letzte Staffel.

„Vom ersten Tag von «Better Call Saul» an war es mein Traum, die komplette Geschichte unseres komplizierten und kompromittierten Helden Jimmy McGill zu erzählen – jetzt machen AMC und Sony diesen Traum wahr“, sagte Showrunner Peter Gould. „Wir können den Fans und Kritikern, die Reise ermöglichen.“ Hintergrund dieser Aussage ist die Ankündigung, dass «Better Call Saul» für eine sechste und finale Staffel im Jahr 2021 auf die Fernsehschirme zurückkehrt.Die fünfte Staffel der AMC-Serie startet ab 23. Februar 2020 und wird in Deutschland bei Netflix angeboten. Showrunner Gould kündigte an, dass mehrere «Breaking Bad»-Stars in der fünften «Better Call Saul»-Staffel zurückkehren werden. Auf der TCA-Pressetour kündigten die Verantwortlichen bislang nur die Nebendarsteller Dean Norris (Hank Schrader) und Steven Michael Quezada (DEA-Agent Steve Gomez) an. Es werden weiterhin weder Bryan Cranstons Walter White noch Aaron Pauls Jesse Pinkman erscheinen.Die Hauptrollen in «Better Call Saul» gingen an Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Michael Mando und Giancarlo Esposito. Die Serie startete bei TV-Sender AMC gut, allerdings kamen die Reichweiten nie an «Breaking Bad» heran.