WELT startet mit Natur-Horror-Serie

TV-News

Der Sendebeginn der neuen Reihe von den «The Walking Dead»-Machern ist schon für kommende Woche angedacht.

Ein neues Dokuformat im Programm hat der in Berlin sitzende Nachrichtensender WELT . Sechsteilig angelegt ist, das als Natur-Horror-Doku umschrieben wird. Alle Lebewesen auf der Erde haben eines gemeinsam: Ihr Organismus folgt dem circadianen Rhythmus aus Tag und Nacht, Schlafen und Wachen. Manche Kreaturen machen dabei allerdings die Nacht zum Tag: Ihr Jagdrevier ist die Dunkelheit, während sie sich tagsüber in sichere Verstecke zurückziehen.Von den Sümpfen Nordamerikas über die afrikanische Savanne und die Arabische Wüste bis zu den tropischen Wäldern Südindiens zeige «Nachtaktiv» nach WELT-Angaben „in sensationellen Bildern“, was für gruselige Gestalten nach Sonnenuntergang in der Wildnis lauern. Die erste Folge läuft am Montag, 20. Januar um 21.05 Uhr. Die fünf weiteren Ausgaben sind im Wochen-Rhythmus geplant.Hinter der Doku stehen die Macher der Erfolgs-Serie «The Walking Dead», die in den USA seit einem Jahrzehnt mit fiktionalem Horror brilliert.