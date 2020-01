«Kommissar Caïn»: Super RTL bekommt neue Krimiserie

TV-News

Der französische Ermittler feiert auf dem prominenten Sendeplatz in der Mittwochs-Primetime Premiere in deutscher Erstausstrahlung.

Ab dem 12. Februar erhält Super RTL neue Kriminal-Unterstützung am Mittwochabend.übernimmt Mitte Februar den prominenten Sendeplatz um 20.15 Uhr von, der dem Sender regelmäßig gute Einschaltquoten eingebracht hat. In insgesamt 26 Episoden wird der Kommissar aus Marseille zunächst wöchentlich jeweils in Doppelfolge zu sehen sein. Zur Premiere der deutschen Erstausstrahlung schickt Super RTL ausnahmsweise direkt vier Folgen auf einmal an den Start. In seinem ersten Einsatz bei SUPER RTL ermittelt Caïn in dem Fall einer spurlos verschwundenen Joggerin.Seit einem selbstverschuldeten Motorradunfall sitzt Caïn (Bruno Debrandt) im Rollstuhl. Dennoch lässt er sich von seinem Handicap nicht aufhalten und bleibt den Tätern, zusammen mit seiner Partnerin Lucie Delambre (Julie Delarme), immer dicht auf der Spur. Durch seine sarkastische Art eckt er immer wieder bei den Kollegen an. Caïns Methoden sind unkonventionell und bewegen sich nicht selten am Rande der Legalität. Mit derbem Humor und temporeicher Action zählt der unkonventionelle Ermittler in Frankreich zahlreiche Fans.Nach den ersten 26 Episoden hat Super RTL noch ein bisschen Spielraum für weitere Geschichten mit dem französischen Ermittler. In Frankreich ist «Kommissar Caïn» ein voller Erfolg und ist bereits seit 2012 bei France 2 zu sehen. Inzwischen umfasst die Serie fünf Staffeln mit insgesamt 34 Episoden. Falls die Serie beim Nischensender in der Primetime ein Erfolg werden sollte, dürfen sich Fans also höchstwahrscheinlich auf weitere actionreiche und humorvolle Unterhaltung freuen.