In welcher TV-Show gewinnen Kandidaten das meiste Geld?

Vermischtes

Ein Online-Casino hat 17 Gewinn-Shows ausgewertet. Das Ergebnis: Als Kandidat gewinnt man im Schnitt über 8000 Euro. Alle Zahlen.

«Klein gegen groß», «Wer wird Millionär?», «Gefragt – gejagt» - in gleich mehreren TV-Shows konnten Otto-Normal-Verbraucher 2019 Geldbeträge gewinnen. Die Informationsplattform www.onlinecasinosdeutschland.com hat nun detailliert ausgewertet , was wer in den im vergangenen Jahr ausgestrahlten Episoden gewonnen hat und kam zum Ergebnis: Das meiste Geld schüttere RTLsaus. Im vergangenen Jahr gewannen die Spieler dort 4,35 Millionen Euro – pro Sendeminute schüttet RTL demnach 1348 Euro aus – ebenfalls ein Bestwert. Knapp dahinter liegt eine Sat.1-Sendung, die wohl niemand auf dem Schirm gehabt hätte. Die ausgeschütteten Gewinne vonlagen bei 941.500 Euro; das liegt aber vor allem an der Vielzahl der gesendeten Episoden. Gerechnet nach Sendeminuten nämlich, belegt das Hugo-Egon-Balder-Format nicht mehr den zweiten, sondern mit 85 Euro pro Minute den letzten Rang.Direkt dahinter kommt miteine thematisch ähnliche Sendung, die 2019 in den gezeigten Episoden rund 775.000 Euro ausspielte, daskam auf 752.500 Euro.undmit 600.000 und 477.000 Euro belegen die weiteren Ränge.Gerechnet nach Sendeminuten, war übrigens die neu probierte ProSieben-Showmit 722 Euro, die pro Minute zu gewinnen waren, das zweitteuerste Format. Zurück aber nochmal zum RTL-Hit «Wer wird Millionär?»: In der Quizshow waren im Vorjahr die Männer erfolgreicher als die Frauen: Sie erspielten im Schnitt 64.642 Euro, die Frauen nur 39.677 Euro. Das ist übrigens ein generell geltender Trend: Über alle betrachteten Gewinn-Shows hinweg lag der durchschnittliche Gewinn von Männern bei 9841 Euro, bei Frauen nur bei 5963 Euro.