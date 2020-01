Weitere Promis gefunden: Auch Lambert und Sarpei kochen für Sky

TV-News

Am Montag beginnen die Dreharbeiten für die Promi-Edition von «MasterChef».

Sky Deutschland hat weitere Prominente genannt, die ab kommenden Montag für die Celebrity-Variante von(Ausstrahlung später im Jahr) in der Küche und vor der Kamera stehen. So mischt etwa die schon aus der Sky1-Sendung bekannte Panagiota Petridou mit, aber auch Paula Lambert, die (S)Expertin von sixx . Sie feierte jüngst einen Quotenerfolg mit dem neuen Sat.1-Primetime-Format «No Body is perfect». Zudem gab Sky auch bekannt, sich die Dienste von Hans Sarpei für die Promi-Version der Kochshow gesichert zu haben.Paula Lambert gab in einer Sky-Meldung schon einen Ausblick, auf was sich die Sky Zuschauer in der Kochshow freuen können: „Ich schätze die Unberechenbarkeit am Kochen: Ein Gericht kann mit den gleichen Zutaten völlig unterschiedlich schmecken und die Stimmung des Kochs hat aus meiner Sicht definitiv Auswirkungen auf das Ergebnis.“Anfang der Woche wurden bereits Sängerin Beatrice Egli sowie die österreichische Moderatorin Silvia Schneider verkündet. Ebenfalls schon bestätigt sind die Schauspieler Hardy Krüger Junior und Jimi Blue Ochsenknecht, sowie Model Cheyenne Ochsenknecht. Bei «MasterChef Celebrity» treten elf prominente Kandidaten an, um sich verschiedenen Aufgaben wie Team- und Einzelwettbewerbe sowie Duellen zu stellen. Am Ende winkt nicht nur der Titel „MasterChef Celebrity“, sondern auch 25.000 Euro Gewinnprämie