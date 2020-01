TV-News

Zweites Winterspecial der «Rosenheim-Cops» läuft kurz vor Fasching

Manuel Weis von 14. Januar 2020, 15:00 Uhr

Darin: An der Talstation kommt per Sessellift ein Toter an, sodass Polizei-Sekretärin Stockl ihre Ermittler mit „Es gabat a Leich“ alarmieren muss…

Das «Die Rosenheim-Cops» ein zweites solches Special bestellt. Während das erste im Dezember 2017 lief und mit 5,17 Millionen Zuschauern (15,8% gesamt) ein Erfolg war, wird das zweite nun im Februar kurz vor dem Faschings-Endspurt gesendet. Als Termin hat das Zweite den 19. Februar 2020, einen Mittwoch, gewählt. Die Folge startet um 20.15 Uhr.



Aufregung im Skiparadies Stephanszell: An der Talstation kommt per Sessellift ein Toter an, sodass Polizei-Sekretärin Stockl ihre Ermittler mit „Es gabat a Leich“ alarmieren muss. Die Kriminalisten finden heraus, dass es sich bei dem während der Fahrt erschossenen Opfer um den wohlhabenden Orthopäden Dr. Hans Dreyer handelt. Dieser war bis aufs Blut zerstritten mit seinem ehemaligen PraxisKompagnon Dr. Gerhard Paulsen. Die Nachforschungen ergeben darüber hinaus, dass Paulsen ein Verhältnis mit Dreyers Frau Daniela hatte. Haben die beiden etwas mit dem Mord zu tun, aus Habgier oder Rache?



Ungeachtet des Specials laufen neue Folgen der Krimireihe zur Zeit auch immer dienstags um 19.25 Uhr im Zweiten, Re-Runs alter Folgen haben einen festen Platz im Nachmittags-Programm um 16.10 Uhr.





