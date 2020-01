«Young Sheldon» gibt bei ProSieben ordentlich Gas

Quotennews

RTLZWEI fährt derweil mit seinen «Promis aus Hartz IV» ziemlich gut.

Seit Januar hat die von CBS kommende Sitcomeinen neuen Sendeplatz und die Zeit von «The Big Bang Theory» beim Münchner TV-Sender ProSieben übernommen. Das Format um den jungen Sheldon läuft jetzt immer um 20.15 Uhr. Mit einer Doppelfolge kam die rote Sieben diese Woche auf 11,8 und 11,7 Prozent Marktanteil – gute Werte. In der Vorwoche wurden 10,9 und 9,8 Prozent ermittelt; also weniger. Auch die Reichweiten stiegen: Auf 1,45 und 1,46 Millionen – sieben Tage zuvor lag die Sehbeteiligung im Gesamtmarkt noch bei 1,31 sowie 1,19 Millionen.RTLZWEI punktete derweil mit einer zweistündigen Reality-Sendung, die ab 20.15 Uhr zu sehen ist: 6,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen wurden gemessen, womit die Quote deutlich oberhalb der üblichen Sendernorm lag. 0,85 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten im Schnitt ein. Gegenüber der Vorwoche legte die Produktion somit um 140.000 Seher zu, die Quote in der klassischen Zielgruppe stieg um starke 1,7 Prozent. Die ermittelten 6,6 Prozent waren der zweitbeste Wert der laufenden Staffel.Zwei-Folgen taten sich hingegen ab 22.15 Uhr eher schwer: Gegen den RTL-Dschungel kamen die Storys der Großfamilie nicht über 3,2 sowie 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.