Für Amazon: Til Schweiger produziert Doku über Bastian Schweinsteiger

Der Film will einzigartige Einblicke in das Leben und die Karriere des deutschen Fußballstars liefern.

Bastian Schweinsteigers Karriere wird bei Amazon Prime Video verewigt: Wie der Streamingdienst bekannt gibt, geht noch dieses Jahr eine Schweinsteiger-Doku an den Start, die von Til Schweiger produziert wurde. Neben der Geschichte über Schweinsteigers erfolgreiche Fußballerlaufbahn sollen sich Fans laut Amazon-Angaben auch auf noch nie dagewesene Einblicke in das Leben des Menschen abseits des Grüns freuen. Til Schweiger erklärt: "Bastian ist für mich einer der größten deutschen Fußballer, die es je gegeben hat, und dazu ein ganz besonders toller Mensch! Schweinsteiger bedeutet für mich Emotion pur. Normalerweise muss ich zu sowas erst einmal in ein Drehbuch schreiben. Bei Basti ist das einfach. Über ihn muss ein Film gedreht werden!"Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer Prime Video Deutschland, ergänzt: "Mit diesem Dokumentarfilm trifft großes Kino auf großen Fußball, exklusiv auf Prime Video. Prime-Mitglieder dürfen sich auf ein Filmerlebnis mit dem Gütesiegel Til Schweiger freuen, das ihnen nie dagewesene Einblicke in Bastian Schweinsteigers Leben auf und neben dem Platz bringt."Unter anderem soll es darum gehen, welche Personen und Erlebnisse den siebenfachen DFB-Pokalsieger, achtfachen deutschen Meister und Weltmeister geprägt haben. Auch sein Leben mit Tennis-Star Ana Ivanović und seine Familie werden behandelt. Es kommen Experten wie Gerhard Delling und Legenden des deutschen Fußballs wie Uli Hoeneß, Oliver Kahn und Karl-Heinz Rummenigge zu Wort. Bastian Schweinsteiger selber sagt über die Doku: "Til Schweiger ist ein guter Freund, der beste deutsche Filmemacher und für mich die wohl einzige Person, die mir ein gutes Gefühl vermitteln kann, einen Film über meine Karriere zu machen."