Primetime-Check

Ganz klarer Sieger bei Jung und Alt wurde am Freitag erwartungsgemäß RTL mit «IbeS». Welche Sender haben gegen den Dschungel bestehen können?

Der Freitagabend stand natürlich ganz im Zeichen des Dschungelcamps bei RTL: 6,01 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen den Auftakt von, das entsprach bereits beim Gesamtpublikum tollen 24,3 Prozent Marktanteil. 3,12 Millionen 14- bis 49-jährige Zuseher führten zu hervorragenden 40,3 Prozent. Auch mit der Performance vonkann der Sender zufrieden sein: 18,1 Prozent standen für die Quizshow bei den Werberelevanten zu Buche. Das ZDF wurde Zweiter bei Allen mit seiner Krimiserie: 5,44 Millionen Menschen wurden damit erreicht, das mündete in 17,6 Prozent Marktanteil. 0,52 Millionen Jüngere bedeuteten eine Quote in Höhe von 6,2 Prozent. Im Ersten lief das vorerst letzte Mal, vor 3,86 Millionen Zusehern verabschiedete sich die Filmreihe. 12,5 Prozent Marktanteil zog das insgesamt nach sich. 0,46 Millionen Jüngere waren anwesend, 5,6 Prozent Marktanteil kamen somit zustande.ProSieben schlug sich ordentlich gegen den Dschungel mit, der Actionfilm generierte solide 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 1,63 Millionen Menschen haben insgesamt zugesehen. Auch RTLZWEI kam mit dem Actionfilmgut davon: 7,4 Prozent gab es hierfür zu holen, 1,05 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein. Ein Verlierer des Abends war Sat.1: Der Wiederaufguss vonlockte lediglich 0,93 Millionen Zuschauer an, mehr als 7,5 Prozent Marktanteil waren bei den Umworbenen nicht drin.VOX ist mitauf die Nase gefallen, alle vier Folgen bewegten sich im Bereich von drei Prozent Marktanteil. Genauer gesagt beliefen sich die Zielgruppen-Quoten auf 3,7, 3,3, 3,5 sowie 3,7 Prozent. Die absolute Zuschauerzahl schwankte dabei zwischen 0,52 Millionen und 0,62 Millionen. Bei Kabel Eins ist die Primetime zwar auch schwach gestartet,hat sich jedoch von Episode zu Episode gesteigert. Von 2,8 über 3,1 und 4,1 Prozent ging es auf 5,0 Prozent hoch. Zudem war Kabel Eins bei den Älteren erfolgreicher als VOX: Zwischen 0,83 Millionen und 0,87 Millionen lagen die Gesamtreichweiten.