«Andere Eltern» kehren im Frühjahr für Staffel zwei zurück

Ab März blickt TNT Comedy wieder auf das Leben städtischer Helikoptereltern.

Nach zum Großteil positiven Reaktionen auf die erste Staffel konnte es sich TNT Comedy nicht nehmen lassen, eine weitere Staffelin Auftrag zu geben. Im Sommer 2019 starteten die Dreharbeiten und ab dem 10. März werden die neuen Episoden mit neuen Geschichten derselben Eltern der ersten Staffel weiter. Die acht neuen Folgen werden immer dienstags um 20.15 Uhr zu sehen sein. Die Fortsetzung der Mockumentary über das tägliche Auf und Ab im Leben von großstädtischen Helikoptereltern wurde erneut von TNT Comedy und der eitelsonnenschein Filmproduktion GmbH («Endlich Deutsch!», «World of Wolfram») produziert sowie von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert.Staffel zwei verfolgt weiter den Wahnwitz, den eine Gruppe Eltern erlebt, die eine neue Kita gründen will und sich dabei regelmäßig wegen der Ausrichtung des pädagogischen Konzepts in den Haaren liegt.Von Karneval bis Silvester kollidieren Erziehungs- und Lebensprinzipien, Streitigkeiten um Kinder werden ausgetragen und fundamentale Erziehungsfragen hitzig diskutiert. «Andere Eltern» ist grob gescripted, die Zankgespräche werden aber vor laufender Kamera improvisiert. Die Schauspieler kennen außerdem nicht den weiteren Verlauf, der für die Geschichte eingeplant ist; sie werden während des Drehs immer wieder mit den Wendungen konfrontiert.Die Bücher für die zweite Staffel erarbeitete Heineking, jr. erneut mit Sebastian Züger («Endlich Deutsch!»). Neu zum Autorenteam kamen Sönke Andresen («Familie Lotzmann auf den Barrikaden») und Tatjana Scheel («Borderline Blues») hinzu. Als Executive Producer fungiert Marco Gilles («Go West – Freiheit um jeden Preis»), als Geschäftsführer von eitelsonnenschein ist Peter Heineking mit an Bord. Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder sind Executive Producer auf Seiten von TNT Comedy . Anke Greifeneder hat außerdem die Redaktionsleitung inne.