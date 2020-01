ABC bestellt Pilot von «Thirtysomething»-Sequel

US-Fernsehen

Leichenfledderei? Das Network ABC bestellte einen Pilotfilm zu der 80er Serie.

Das amerikanische Network ABC holt eine weitere Serie aus der Versenkung:hat einen Pilotauftrag bekommen. Das Sequel von «Die besten Jahre» soll an das klassische Drama anknüpfen. Die Neuauflage stammt von den Original-Schöpfern Marshall Herskovitz und Edward Zwick. Zum Ensemble der Serie gehören Ken Onlin, Mel Harris, Timothy Busfield und Patty Wetting.«Thirtysomething» lief zwischen 1987 und 1991 bei ABC und war damals sehr populär. Die Serie gewann 13 Emmys und zwei Golden Globes. Herskovitz und Zwick werden mit ihrer Firma Bedford Falls Co. Zusammen mit MGM Television produzieren, die beiden sind auch gleichzeitig als Showrunner an Bord. Ebenfalls an dem Projekt beteiligt ist die Firma ABC Studios.In Deutschland lief «Die besten Jahre» im Ersten, hatte allerdings dort keinen großen Erfolg. Weitere Episoden wurden im NDR sowie im HR Fernsehen ausgestrahlt. Erstmals wurde «Thirtysomething» von RTL Passion im Jahr 2016 am Vorabend am Stück ausgestrahlt – rund 29 Jahre nach der US-Premiere.