Zum 20. Todestag von Diether Krebs: Tele 5 zeigt ein «Bang Boom Bang»-Spezial

Es ist ein Festival der Liebe für den Ruhrpott-Krimi: «Bang Boom Bang» läuft demnächst bei Tele 5 in einer besonderen Fassung.

Hinter den Kulissen Regie: Peter Thorwarth

Drehbuch: Stefan Holtz, Peter Thorwarth

Produktion: Christian Becker, Thomas Häberle

Musik: Rainer Kühn

Kamera: Eckhard Jansen

Schnitt: Anja Pohl

Einmal die Woche ist bei Tele 5 Zeit für– diese Regel gilt seit nunmehr 21 Wochen. Aber ein bisschen Variation muss auch mal sein, und so zeigt Tele 5 diesen Freitag eine spezielle Version des Kultfilms. Wie der Privatsender mitteilt, zeigt er anlässlich des 20. Todestages des legendären Schauspielers Diether Krebs am 4. Januar 2020in der so genannten «Alles auf Horst»-Fassung. Diese Version des Films feiert somit ihre Fernsehpremiere. Los geht es um 22.40 Uhr.Diese spezielle Version von «Bang Boom Bang» wartet mit knallharten Fakten und üppigen Bauchbinden auf. Im Anschluss folgt ab zirka 1.00 Uhr der Kurzfilm, der als Grundlage für den gleichnamigen Langfilm und die gleichnamige Serie diente. Der Kurzfilm war die erste Produktion für den damals noch sehr jungen Regisseur Peter Thorwarth, die er gemeinsam mit Diether Krebs gedreht hat.Der «Bang Boom Bang»-Sonderabend bei Tele 5 wird bereichert durch allerhand speziell angefertigter Trivia-Clips, die den ein oder anderen vielleicht ungeahnten Blick hinter die Kulissen eines Kults schweifen lassen. «Bang Boom Bang» feierte 1999 seine Kinopremiere, in Bochum läuft er seither regelmäßig im Kino.