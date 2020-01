Über eine Million Zuschauer für «Darts-WM»-Finale bei Sport1

Quotennews

Zum Abschluss des Turniers knackte Sport1 in der Primetime die Eine-Million-Zuschauer-Marke und lag damit sogar vor großen Sendern wie VOX oder Kabel Eins.

Bereits zum Halbfinale vor drei Tagen schalteten bei Sport1 eindrucksvolle 0,96 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Schon am Montag lag der Marktanteil bei grandiosen 3,5 Prozent. Zum Finale am Neujahrstag hagelte es für dieneue Rekorde. So waren ab 20 Uhr im Schnitt sogar 1,11 Millionen Zuschauer dabei. Die Sehbeteiligung kletterte auf rekordverdächtige 3,7 Prozent nach oben. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ergatterte die Live-Übertragung aus dem Ally Pally überragende 6,8 Prozent Marktanteil. Hier war man mit den Halbfinalbegegnungen und 6,9 Prozent in etwa gleich auf. Die großen Sender VOX . Kabel Eins und RTLZWEI ließ man mit 0,67 Millionen klassisch Umworbenen hinter sich. Dieses Kunststück erreichte Sport1 mit den zahlreichen Darts-Fans bereits am Montag.Schon vor dem großen Finale, in dem sich Peter Wright gegen Michael van Gerwen durchsetzte, war die «Darts-WM» für Sport1 ein voller Erfolg. Vor dem finalen Showdown verfolgten im Schnitt 400.000 Zuschauer die Übertragungen und damit circa zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Bereits zum Viertelfinale wurde mit 630.000 Zusehern ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt. Über Tage hinweg bewies der Darts-Sport die immer größer werdende Beliebtheit und bescherte Sport1 zum Jahreswechsel traumhafte Einschaltquoten. Zeitgleich war die WM auch bei Streaminganbieter DAZN zu sehen, wo allerdings wie üblich keine Daten vorliegen.Vor dem großen Finale in der Primetime wärmte Sport1 die Zuschauer mit einem knapp 90-minütigen Countdown auf. Am Vorabend erreichte der Sender damit immerhin 1,5 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Insgesamt 250.000 Zuschauer waren für die Vorberichte dabei. So richtig überragend wurden die Zahlen also erst, als Wright und van Gerwen die Bühne betraten. Dank der starken Live-Übertragung bis in die späten Abendstunden hinein, sicherte sich Sport1 starke 2,6 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und setzte sich damit an Neujahr an die Spitze aller Nischensender.