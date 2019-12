Egal ob Fantasy oder Sci-Fi: Heiligabend verläuft für ProSieben durchwachsen bis mau

Quotennews

Zwei «Der Herr der Ringe»-Filme und die Comicadaption «Snowpiercer» fuhren bei ProSieben vor allem in der Zielgruppe ernüchternde Zahlen ein.

Die erfolgreichsten Fantasy-Romanreihen «Harry Potter»: Über 500 Mio. verkaufte Exemplare «Der Herr der Ringe»: Über 150 Mio. verkaufte Exemplare «Der Hobbit»: Über 142 Mio. verkaufte Exemplare «Die Chroniken von Narnia»: Über 120 Mio. verkaufte Exemplare «Twilight»: Über 120 Mio. verkaufte Exemplare

Am Heiligabend-Nachmittag programmierte ProSieben den ersten Teil der «Herr der Ringe»-Saga:kam beim Gesamtpublikum immerhin auf 0,59 Millionen Fantasy-Fans, das entsprach passablen 4,2 Prozent Marktanteil. Beim umworbenen Publikum ging der Peter-Jackson-Film allerdings unter. 0,28 Millionen Werberelevante sahen sich das Epos an, das entsprach mauen 7,1 Prozent Marktanteil. Direkt im Anschluss verbesserte sichminimal auf 7,2 Prozent bei den Umworbenen. 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden gemessen.Beim Gesamtpublikum holte «Der Herr der Ringe: Die zwei Türme» zur besten Sendezeit 0,89 Millionen Fernsehende zu ProSieben. Das entsprach guten 4,7 Prozent Marktanteil insgesamt. Ab 23.45 Uhr derweil wurden mitbloß 0,32 Millionen Sci-Fi-Fans angelockt. Das führte zu mauen 3,2 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Werberelevanten bedeuteten 0,18 Millionen Interessenten sogar nur miese 5,2 Prozent Marktanteil.ProSieben Maxx fuhr zur besten Sendezeit sogar richtig mies:erreichte gerade einmal rund 50.000 Menschen, darunter befanden sich etwa 40.000 Umworbene. Das führte zu überschaubaren 0,3 Prozent Marktanteil bei allen und 0,6 Prozent in der Zielgruppe.schloss ab 22.20 Uhr mit 0,3 und 0,6 Prozent Marktanteil an. Die Reichweite blieb bei Jung und Alt stabil auf dem Niveau des Lead-Ins.