«Promis auf Hartz IV» mit Tiefstwert, «Goodbye Deutschland» enttäuscht im Doppelpack

Quotennews

RTLZWEI und VOX haben am Montag keine guten Quoten eingefahren, sowohl «Promis auf Hartz IV» als auch «Goodbye Deutschland» blieben hinter den Erwartungen zurück.

Quotenverlauf «Promis auf Hartz IV» Staffel 2 0,92 Mio. / 6,1 %

0,84 Mio. / 5,1 %

1,05 Mio. / 6,4 % Zuschauer ab 3 J. / MA 14-49 J. (jeweils montags, 20.15 Uhr bei RTLZWEI)

RTLZWEI lässt seit Dezember wieder Promis den vermeintlichen Hartz-IV-Alltag erleben, bislang lief es dafür wenig spektakulär, aber zumeist ordentlich (siehe Infobox). Nun aber musste die zweite Staffel vondie bisher schlechtesten Quoten hinnehmen: Mehr als 4,9 Prozent Marktanteil waren in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nicht möglich, 0,44 Millionen Umworbene schalteten ein.Auch beim Gesamtpublikum standen neue Negativrekorde für das TV-Sozialexperiment an: Lediglich 0,77 Millionen Zuschauer interessierten sich für eine neue Ausgabe, vor einer Woche waren noch etwas über eine Million dabei. 2,5 Prozent zog das am Gesamtmarkt nach sich.kam als Wiederholung dann nicht über 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus.Auch bei VOX lief es am Montag nicht rund:blieb bei 5,8 Prozent Marktanteil hängen, 1,10 Millionen Zuschauer hatte die Auswanderer-Sendung insgesamt vorzuweisen. Eine reguläre Ausgabe schnitt mit 4,7 Prozent danach noch schlechter ab, die Zuschauerzahl sank auf 0,73 Millionen.