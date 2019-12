Sky: Zweite Handball-Bundesliga schafft es ins Free-TV

TV-News

Normalerweise ist die Liga im Stream beheimatet. Sky Sport News HD setzt in den kommenden Wochen auf viel Livesport. Über Weihnachten wird die Live-News-Dosis reduziert.

Rechte an der zweiten Handball-Bundesliga hält der deutsche Pay-TV-Anbieter Sky theoretisch schon seit 2017. Genutzt hat der Kanal diese bis dato nicht, stattdessen kam zuletzt ein Vertrag mit Sportdeutschland.TV zustande. Seitdem ist das Handball-Unterhaus im Stream zu sehen. Das ändert sich Ende dieses Jahres. Denn: Die zweite Handball-Bundesliga schafft es in der Tat ins deutsche Free-TV. Der Sportnachrichten-Sender Sky Sport News HD, der immer wieder auch einen Abstecher in Richtung Livesport macht, überträgtSpitzenspiel der zweiten Liga live. Am Montag, 30. Dezember 2019, ist ab 18.45 Uhr die Liveübertragung des Spiels ASV Hamm-Westfalen gegen den Handball-Dino VfL Gummersbach zu sehen. Dennis Baier ist für Sky am Mikrofon.In der Dortmunder Westfalenhalle spielen also der aktuell Tabellenzweite und -dritte gegeneinander. Es ist übrigens nicht das einzige Handball-Event, das Sky Sport News HD in Kürze überträgt. Schon am zweiten Weihnachtsfeiertag klinkt sich der Sender in die Übertragung der frühen Konferenz ein. Am 26. Dezember spielt die HBL einen kompletten Spieltag aus; mit vier Spielen ab 18 Uhr, einem Spiel ab 16 Uhr und vier Spielen ab 14 Uhr. Die Konferenz der vier frühen Spiele läuft auch im Free-TV, die Vorberichte starten um 13.30 Uhr.Im Gegenzug wird die Live-Dosis an klassischen Sportnachrichten in diesem Jahr über die Festtage und zum Jahreswechsel reduziert. In den zurückliegenden Jahren sendete Sky hier auch immer bis Mitternacht live. 2019 nun haben die Mitarbeiter früher frei. Am Heiligen Abend endet die Live-Sendeschiene um 17 Uhr. Danach laufen Dokumentationen (etwa «What's My Name: Muhammad Ali» oder «Jeder.Mann - Des is Soizburg!» sowie eine Episode von «Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette». Nachts gibt es neben vorab aufgezeichneten News auch die Champions-League-«Torparade». Am ersten Weihnachtsfeiertag startet das Live-Programm zudem erst um 13 Uhr; und endet wieder um 20 Uhr. Um 21 Uhr wird etwa eine Dokumentation über den Torwart Robert Enke gezeigt.An Silvester endet die Live-Sendeschiene von Sky Sport News HD derweil um 20 Uhr., danach läuft erneut die Muhammad-Ali-Doku. An Neujahr sendet der Kanal derweil wie gewohnt ab neun Uhr und bis Mitternacht Live-Sportnews.