Spielterminierung: DAZN bekommt auch ein Bayern-Spiel

Nachdem die UEFA kürzlich die Spiele der Champions League im Achtelfinale und der Europa League im Sechzehntel-Finale ausgelost hat, war es den Spielplanmachern der Bundesliga möglich, ihre zeitgenauen Ansetzungen bis in den April festzulegen. Die Bundesliga muss bekanntlich auf ihre Europastarter Rücksicht nehmen; ein Verein, der donnerstags spielt, soll ja erst wieder am Sonntag in der nationalen Liga im Einsatz sein. Wer dienstags in der Champions League agiert, soll hingegen am Wochenende zuvor spätestens samstags spielen.Für Fans wie Medienschaffende immer spannend: Welche Spiele fallen auf den Freitagabend oder die zusätzlichen Anstoßzeiten am Sonntagmittag und Montagabend, sind also beim „kleinen DFL-Partner“ DAZN zu sehen? Schon bekannt war, dass die Rückrunde mit dem Match zwischen Schalke und Gladbach am 18. Spieltag eröffnet wird, diese Partie läuft parallel auch im Free-TV im ZDF . Eine Woche später, am 24. Januar, darf DAZN das Spiel zwischen Dortmund und Köln zeigen, hat also einen der großen deutschen Clubs im Angebot. Am 20. Spieltag gastiert Schalke in Berlin bei der Hertha, eine Woche später zeigt der Sportstreaming-Dienst das Match zwischen Frankfurt und Augsburg. Eintracht-Fans konnten zuletzt schon zahlreiche Europa-League-Matches bei DAZN mitverfolgen. Die Eintracht spielt am 22. Spieltag erneut freitags, dann gegen Dortmund.Am 23. Spieltag bekommt DAZN zudem die Ehre noch einmal ein Spiel des FC Bayern München zeigen zu dürfen; zu Gast in der Allianz Arena ist dann Aufsteiger Paderborn. Zwei Wochen später spielt Paderborn wieder freitags – diesmal in einem Heimspiel. Weil dort gegen 22 Uhr Ruhe sein muss, hat DAZN zugestimmt, dass das Match ausnahmsweise schon um 20 Uhr und somit eine halbe stunde früher als normal beginnen darf. Möglich wurde diese Ansetzung auch, wie die Fußballliga mitteilte, weil sich das internationale Interesse an der Partie Paderborn gegen Kölnm in Grenzen halte. Paderborn spielt auch sieben Tage später, also am 13. März bei DAZN, dann in Düsseldorf. Festgesetzt sind auch Spieltag 27 (Mainz – Leipzig) und 28 (Bremen – Gladbach).An Spieltag 28 hat die Liga auch ein Sonntagmittagspiel der ersten Liga angesetzt (Gladbach – Leverkusen), an Spieltag 26 spielen Bremen und Leverkusen am Montagabend. Das Spiel zwischen Union Berlin und Wolfsburg am 24. Spieltag ist ein Sonntag-Mittag-Match, eine Woche vorher spielen Frankfurt und Union am Montagabend bei DAZN. So lässt sich sagen, dass DAZN in der Rückrunde doch einige Highlight-Spiele bekommen hat – und auch die Eintracht und Paderborn sogar recht häufig dort spielen.Der deutsche Rekordmeister, der FC Bayern, ist derweil in der Rückrunde an den ersten elf Spieltagen nur zwei Mal am Samstagnachmittag zu sehen (Spiele gegen Mainz und Hoffenheim). Das ist weniger gut für die «Sportschau» am Samstag im Ersten, die hier Highlight-Rechte besitzt. Der FCB spielt im Zeitraum einmal freitags, fünf Mal am Sonntag und drei Mal am Samstagabend. Steckt hier Kalkül dahinter? Im Frühjahr verkauft die Liga die Sonntagsspiele für den Zyklus 21 bis 25 bekanntlich in einem Paket mit den Freitagsspielen und will vielleicht nochmal aufzeigen, dass das Paket doch recht attraktiv ist?Highlight-Spiele der Rückrunde sind zudem der deutsche Clasico zwischen Bayern und Dortmund, der am 28. Spieltag, 4. April, samstags um 18.30 Uhr (Sky) stattfindet. Das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke steigt am 14. 