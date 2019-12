Nach Senderwechsel: «Miss America» verliert bei NBC Zuschauer

US-Quoten

Die «Miss America» ist nun wieder bei NBC beheimatet, im Vergleich zu 2018 ging die Reichweite erheblich zurück.

US-Quotenübersicht CBS: 3,57 Mio. (2%)

NBC: 3,34 Mio. (3%)

ABC: 2,71 Mio. (3%)

FOX: 2,00 Mio. (2%)

The CW: 0,91 Mio. (1%) Durchschnittswerte der Primetime: Zuschauer ab 2 (MA 18-49)

Diewird nun wieder bei NBC gekürt, nachdem ABC zuletzt die Ausstrahlungsrechte an dem Schönheitswettbewerb innehatte. Bei der neuen alten Heimat lief es nun aber viel schwächer als im Vorjahr: So lag die Reichweite diesmal nur bei 3,61 Millionen, 2018 wurden noch 4,3 Millionen Zuseher ausgewiesen. Der Marktanteil in der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen blieb aber stabil bei drei Prozent.FOX lag mit seinen Wiederholungen vonzumindest in der 20-Uhr-Stunde gleichauf mit NBC: Je drei Prozent Marktanteil waren drin, im Schnitt sahen 2,67 Millionen Amerikaner zu.fiel anschließend auf zwei Prozent sowie eine Sehbeteiligung in Höhe von 1,34 Millionen.Bei ABC hat sichsich beim Gesamtpublikum noch ein wenig verschlechtert, binnen Wochenfrist gingen rund 0,2 Millionen Zuseher abhanden. Die Zuschauerzahl lag mit 2,65 Millionen demnach bei einem neuen Tiefstand. Die Zielgruppen-Quote stagnierte bei allenfalls mittelprächtigen drei Prozent. CBS erreichte mit wiederaufgewärmten Episoden vonundje drei Prozent Marktanteil, ehe es fürundauf zwei Prozent runter ging.