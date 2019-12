Zeigt Sky doch noch alle Champions League Spiele?

Austria

Medienberichten zufolge hat sich Sky in Österreich einen enorm umfangreichen Zugang zu UEFA-Spielen gesichert – inklusive Europa League. Auch Servus TV ist ab 2021 an Bord. Eine Meldung, die überrascht.

Die Vergabe der UEFA-Clubwettbewerbe im kommenden Zyklus von Sommer 2021 bis Sommer 2024 ist weiterhin in vollem Gange. Vergangene Woche wurde publik, dass Amazon und DAZN in Deutschland mit ihren jeweiligen Geboten erfolgreich waren. Unklar blieb dabei aber die Situation der Rechte in Österreich und der Schweiz, die parallel ausgeschrieben wurden. Während Sky Deutschland in der Bundesrepublik der große Verlierer der Rechte ist, steht der Pay-TV-Sender in Österreich als massiver Gewinner da. Österreichischen Medienberichten zufolge, die auch vongestützt werden, hat Sky Österreich die Rechte an insgesamt über 470 UEFA-Spielen gesichert. Sky Österreich zeigt demnach ab Sommer 2021 die komplette Champions League live, dazu auch alle Spiele der Europa League und alle Spiele der neuen Europa Conference League. Somit hätte Sky Österreich das umfangreichste UEFA-Paket in seiner Unternehmensgeschichte erworben. Obendrein hält der Sender auch exklusive Rechte an der Bundesliga im Alpenland.DAZN, das in Österreich zur Zeit mit Sky bei der Champions League zusammenarbeitet und die Europa League exklusiv zeigt, ging demnach leer aus. Eventuell hatte DAZN zugunsten eines hohen Gebots in Deutschland auf den Markt Österreich verzichtet. Die Königsklasse des Fußballs wird in Österreich jedoch nicht exklusiv im Pay-TV verschwinden. Dem zu Red Bull zugehörigen Servus TV gelang ein echter Coup. Der Sender sicherte sich Free-TV-Rechte an der Königsklasse und darf sich ab Sommer 2021 immer mittwochs ein Spiel für eine Free-TV-Ausstrahlung aussuchen. Damit nicht genug: Servus TV, das sicherlich ein besonderes Auge auf RB Salzburg werfen wird, hält auch Rechte an je einem Spiel pro Spieltag der Europa League. Der ORF darf sich das zweitbeste Spiel des Donnerstags aussuchen; somit laufen in Österreich also drei Spiele im klassischen Fernsehen.Angeblich habe es für die Rechte in Österreich, anders als in Deutschland, auch nur zwei Bieterrunden gegeben. In Deutschland gibt es – auch nach dem Österreich-Deal – noch offene Fragen. Die Rechte an der Europa- und Europa Conference League sind noch nicht vergeben. Es gab Gerüchte, dass sich die RTL-Gruppe je zwei Spiele der Europa League gesichert habe, zur Europa Conference League ist gar nichts bekannt.Im Zuge des Sky-Deals in Österreich stellen sich darüberhinaus weitere Fragen: Aktuell unterhält Sky Austria vier eigene Sportkanäle und eine – im Vergleich zu Deutschland – nicht allzu üppige Sportredaktion. Bei Sky Deutschland werden im Zuge des Wegfalls der Champions League unter der Woche Ressourcen frei. Auf dieseSky Austria eventuell zurückgreifen. Medienberichten zufolge sollen die entsprechenden Verträge mit der UEFA in Kürze unterschrieben werden, weshalb noch nicht ganz so schnell mit einer offiziellen Kommunikation zu rechnen ist.