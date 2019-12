Quotencheck

Sat.1 zeigte zwischen Oktober und Dezember die zweite Hälfte der zehnten Staffel vom US-Dauerbrenner «Navy CIS: L.A.». Quotenmeter.de blickt auf die Zahlen.

Am 8. Oktober kehrte «Navy CIS: L.A.» zur gewohnten Zeit – dienstags, 21.15. Uhr – aus der ausgedehnten Sommerpause zurück, nachdem man Mittel April die Ausstrahlung der ersten Hälfte der zehnten Staffel unterbrach.Die Premiere in Sat.1 erreichte insgesamt knapp 1,98 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil beim Gesamtpublikum von guten 6,8 Prozent entsprach. Damit bewegte man sich 0,7 Prozentpunkte über dem Schnitt. Die Werte der Zielgruppe waren allerdings alles andere als berauschend: Mit 632.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte man zum Rückrundenauftakt so wenige Zuschauer dieser Altersklasse wie bis zum Staffelfinale nicht. Auch der Marktanteil von 6,9 Prozent lag nicht nur deutlich unterhalb des Schnitts, sondern bedeutete zugleich auf den Negativrekord im Betrachtungszeitraum.Eine Woche später sah das Ganze schon besser aus: Bei allen Zuschauern ab drei Jahren knackte mal die zwei vorm Komma, denn gute 2,06 Millionen Zuschauer schalteten ein. Der Marktanteil steigerte sich auf tolle 7,2 Prozent. In der Zielgruppe fiel die Steigerung noch deutlicher aus: 805.000 werberelevante Zuschauer führten zu einem Marktanteil von sehr guten 8,9 Prozent. Damit überflügelte man den Senderschnitt von Sat.1 um ganze 1,3 Prozentpunkte.In den Folgewochen pendelte die Reichweite beim Gesamtpublikum um die Zwei-Millionen-Marke herum, während sich der Marktanteil hier um die sieben Prozent bewegte. In der Zielgruppe waren bis Mitte November Werte zwischen 7,6 und 8,3 Prozent Marktanteil drin. Am 19. November folgte dann die Talsohle bei allen Zuschauern ab drei Jahren: Nur 1,85 Millionen Zuschauer schalteten an diesem Abend «Navy CIS: L.A.» ein und damit so wenige wie nie im Betrachtungszeitraum. Auch der Marktanteil fiel mit 6,1 Prozent so gering wie sonst nie aus.Zwei Wochen später, eine Woche vor dem Staffelfinale, konnte sich Sat.1 gleich vierfach freuen. Sowohl die Reichweite als auch der Marktanteil in beiden klassischen Zuschauergruppen stellte Rekordwerte auf. So sahen mit knapp 2,33 Millionen Menschen so viele wie nie im Betrachtungszeitraum die vorletzte Folge der elften Staffel. Mit tollen 8,3 Prozent Marktanteil bei allen Zuschauern und starken 9,9 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte man hier so hohe Werte wie sonst nicht. Sehr gute 851.000 Zuschauer entstammten der werberelevanten Zielgruppe und damit schalteten am 3. Dezember auch hier so viele Menschen wie sonst nicht ein.Das Finale schlug sich mit 2,18 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 9,1 Prozent Markanteil in der Zielgruppe ebenfalls klasse. Entsprechend gut fällt auch das Gesamtfazit aus: Mit im Schnitt 2,05 Millionen Zuschauern war «Navy CIS: L.A.» für Sat.1 ein voller Erfolg. Durchschnittlich knapp sieben Prozent Marktanteil standen im Mittel auf der Uhr und damit lag man fast einen vollen Prozentpunkt über dem Senderschnitt. In der Zielgruppe reichten im Schnitt 757.000 junge Zuschauer für einen durchschnittlichen Marktanteil von 8,3 Prozent. Hier toppte man den Median von Sat.1 um gute 0,6 Prozentpunkte.Bereits ab Dienstag, 7. Januar 2020, zeigt Sat.1 auf dem gewohnten Sendeplatz um 21.15 Uhr die elfte Staffel der beliebten Serie.