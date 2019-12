Adieu, RTL: Miriam Lange verlässt «Explosiv»

TV-News

Im neuen Jahr heuert die 39-Jährige beim WDR an.

Abschied nehmen heißt es für Fernsehmoderatorin Miriam Lange. Sie kehrt ihrem bisherigen Arbeitgeber RTL zum Ende des Jahres den Rücken. Die letzte Moderation des Magazins, für das sie seit 2015 vor der Kamera stand, hat sie bereits hinter sich. Am Freitag nach dem Weihnachtsfest folgt dann der letzte RTL-Auftritt, an diesem Tag präsentiert sie zwischen 12 und 14 Uhr. In ihrer Zeit bei RTL arbeitete sie auch schon für die Morgensendungen des Senders und für Regionalprogramme.Ab 2020 wird Lange nun Moderatorin beim WDR . "Nach 18 Jahren RTL ist für mich die Zeit reif für einen Wechsel. Dass ich diegroßartige Chance bekomme, die beiden Top-Formate «Hier und Heute» (immer ab 16.15 Uhr) und «Lokalzeit am Samstag» beim WDR zu moderieren, macht mich unendlich glücklich", sagt die Journalistin. Am 16. Januar wird sie bei «Hier und heute» als Gast vor der Kamera stehen, einen Tag später erstmals als Moderatorin durch das Format führen. Am 18. Januar feiert sie schließlich bei der samstäglichen «Lokalzeit» ihr Debüt."Der rheinische Frohsinn, diese offene Art und Unkompliziertheit schätze ich sehr und deshalb interessieren mich auch brennend die Themen, die NRW bewegen", so die gebürtige Hessin. Über ihre neue Nachmittagssendung sagt sie: "Ich liebe es, für Talks mal richtig Zeit zu haben und über alles Spannende zu berichten, das NRW zu bieten hat."