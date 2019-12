Morfydd Clark gehört zum «Lord of the Rings»-Cast

US-Fernsehen

Die Schauspielerin ist aktuell in «His Dark Materials» von HBO und BBC zu sehen.

Neues von «Lord of the Rings»: Die Amazon-Serie begrüßt «His Dark Materials»-Star Morfydd Clark in der Rolle der jungen Galadriel. Clark stößt zum Ensemble hinzu, das derzeit Markella Kavenagh, Joseph Mawle und Maxim Baldry umfasst. Die Rolle hatte in Peter Jacksons «Herr der Ringe» und «Der Hobbit» Cate Blanchett inne. Mit dieser Neuigkeit wäre die erste große Figur aus den Romanen besetzt.Wie immer lehnte es Amazon ab, eine Stellungnahme abzugeben. Die Serie «Lord of the Rings» wird von den Autoren JD Payne und Patrick McKay entwickelt, die sich «Game of Thrones»-Produzent Bryan Cogman als Berater als Bord geholt haben. J.A. Bayone wird mehrere Episoden der Serie umsetzen, Amazon hat inzwischen zwei Staffeln des Formates bestellt.Die Serie wird von Amazon Studios in Zusammenarbeit mit Tolkien Estate and Trust, HarperCollins und New Line Cinema produziert. Die Serie soll neue Handlungsstränge vor J.R.R. Tolkiens „Die Gefährten“ aufzeigen.