Primetime-Check

Wie schlug sich «The Big Bang Theory» bei ProSieben? Punktete VOX mit seinen Auswanderern?

Mit dem-Zockerspecial holte RTL 4,75 Millionen Zuschauer, wovon 1,44 Millionen zur Zielgruppe gehörten. Die Sendung fuhr fantastische 16,0 Prozent Marktanteil ein, danach unterhielt14,4 Prozent der jungen Leuten. Insgesamt wollten 2,62 Millionen Zuschauer das Format sehen. Sat.1 schlug sich mitganz gut: 1,43 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil belief sich auf überdurchschnittliche 9,5 Prozent. Auchsetzte sich mit 6,2 Prozent halbwegs durch. 0,69 Millionen Menschen schalteten ab 22.30 Uhr ein.Zwei alte-Abenteuer erreichten 1,38 und 1,28 Millionen Zuschauer, wovon 1,00 und 0,96 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile lagen bei guten 11,3 und 10,1 Prozent. Zwei Folgen vonbrachten der ProSieben 0,91 und 0,89 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 8,2 und 8,5 Prozent.sorgten bei RTLZWEI für 1,05 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr der Grünwalder Sender tolle 6,4 Prozent Marktanteil ein. Die Wiederholung vonschlug sich im Anschluss mit 0,57 Millionen Zuschauern und 5,7 Prozent Marktanteil ordentlich.Das Weihnachts-Special vonsorgte bei VOX für 1,16 Millionen Zuschauer, bei den Werberelevanten fuhr man 6,7 Prozent Marktanteil ein. Ab 22.40 Uhr folgte, das auf 0,69 Millionen Zuschauer kam. Bei den Umworbenen verbuchte die Sendung 6,9 Prozent. Gute Quoten auch bei Kabel Eins: Die Spielfilmeundgenerierten 7,5 und 4,9 Prozent Marktanteil, beim Gesamtpublikum wurden 1,29 und 0,66 Millionen Zuschauer ermittelt.brachte dem ZDF 4,98 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 16,1 Prozent. Mit 0,75 Millionen 14 bis 49-Jährigen wurden 8,2 Prozent Marktanteil ermittelt. Daskam im Anschluss auf 3,60 Millionen Zuschauer und 12,9 Prozent, eheauf 2,22 Millionen und 12,7 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Leuten sackte die Quote von sieben auf 5,4 Prozent Marktanteil ein.Im Ersten beschäftigte man sich mit, den 2,68 Millionen Menschen sehen wollten. Mitsank das Interesse auf 2,23 Millionen, die Marktanteile sanken von 8,6 auf 7,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen schrumpfte die Quote von 5,3 auf vier Prozent. Dieholten sieben Prozent, insgesamt waren 2,03 Millionen Zuschauer dabei. Der Marktanteil lag mit 8,9 Prozent weiter in der unerfolgreichen Zone.