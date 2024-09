US-Fernsehen

Oprah moderiert Special über KI

Fabian Riedner von 30. August 2024, 06:58 Uhr

«AI and the Future of Us: An Oprah Winfrey Special» wird Mitte September bei ABC ausgestrahlt.

Oprah Winfrey moderiert eine neue Sondersendung, die die tiefgreifenden Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf das tägliche Leben der Menschen untersucht, die Technologie entmystifiziert und die Zuschauer befähigt, die sich schnell entwickelnde KI-Zukunft zu verstehen und sich darin zurechtzufinden. Die einstündige Primetime-Veranstaltung «AI and the Future of Us: An Oprah Winfrey Special» wird am Donnerstag, 12. September, um 20 Uhr auf ABC und am nächsten Tag auf Hulu ausgestrahlt.



Das Special enthält exklusive Interviews von Winfrey mit einigen der wichtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten im Bereich der KI. Sam Altman, CEO von Open AI, wird erklären, wie KI in einfachen Worten funktioniert, und die immense persönliche Verantwortung erörtern, die von den Führungskräften von KI-Unternehmen getragen werden muss. Microsoft-Mitbegründer und Vorsitzender der Gates Foundation Bill Gates wird die KI-Revolution in den Bereichen Wissenschaft, Gesundheit und Bildung darlegen und vor den Auswirkungen warnen, die KI auf den Arbeitsmarkt haben könnte.



Der YouTube-Erfinder und Technologe Marques Brownlee wird Winfrey durch atemberaubende Demonstrationen der Fähigkeiten von KI führen. Tristan Harris und Aza Raskin, Mitbegründer des Center for Humane Technology, führen Winfrey durch die aufkommenden Risiken, die von leistungsstarker und superintelligenter KI ausgehen, und schlagen Alarm, dass diesen Risiken jetzt begegnet werden muss. FBI-Direktor Christopher Wray enthüllt die erschreckenden Methoden, mit denen Kriminelle und ausländische Gegner KI einsetzen.





