FiveThirtyEight-Gründer verlässt ABC News

US-Fernsehen

Nate Silver wird die Nachrichtensparte des Disney-Fernsehsenders verlassen.

Der Gründer von FiveThirtyEight, Nate Silver, verlässt ABC News, da die Walt Disney Company den Personalabbau vorantreibt. ABC News wird die Marke FiveThirtyEight beibehalten und plant, die auf Statistiken basierende Nachrichten- und Analyseseite zu rationalisieren. Das Netzwerk plant, eine effizientere Struktur für FiveThirtyEight bis zur Präsidentschaftswahl 2024 und darüber hinaus zu schaffen.Silver schickte eine Nachricht an sein Team in einem Slack-Kanal des Unternehmens, in der er davor warnte, dass die Entlassungen bei Disney Auswirkungen auf FiveThirtyEight haben würden und dass Silver nicht plane, nach Ablauf seines Vertrags zurückzukehren. In einem Tweet sagte Silver: "Die Entlassungen bei Disney haben erhebliche Auswirkungen auf FiveThirtyEight. Ich bin traurig und enttäuscht in einem Ausmaß, das sich im Moment nur schwer ausdrücken lässt. Wir sind seit fast 10 Jahren bei Disney. Mein Vertrag läuft bald aus, und ich gehe davon aus, dass ich zum Ende dieses Zeitraums gehen werde."Er fügte hinzu: "Ich habe mir Sorgen über ein solches Ergebnis gemacht und hatte einige großartige erste Gespräche über andere Möglichkeiten. Zögern Sie nicht, sich zu melden. Ich bin sehr stolz auf die Arbeit der Mitarbeiter von FiveThirtyEight. Es war nie einfach. Es tut mir so leid für die Menschen, die davon betroffen sind."FiveThirtyEight wurde 2008 gegründet, wurde zu einem lizenzierten Bestandteil der Website der New York Times und wurde in FiveThirtyEight umbenannt: Nate Silvers Political Calculus. ESPN erwarb die Marke im Jahr 2013, bevor sie 2018 zum Disney-Schwesterunternehmen ABC News wechselte.