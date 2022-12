Agentur oder Inhouse-SEO: Was ist besser?

Vermischtes

07. Dezember 2022, 13:22 Uhr

Wenn im Unternehmen größere Investitionen in die Suchmaschinenoptimierung geplant sind, stellt sich schnell die Frage, wie genau dies erfolgen soll.

Maßgebliche Kriterien bei der Suchmaschinenoptimierung

Vorteile der Kooperation mit einer Agentur

Nachteilige Aspekte im Hinblick auf Agenturen

Vorteile der Inhouse-SEO

Nachteilige Faktoren bei der Inhouse-SEO

Eine Möglichkeit ist die Zusammenarbeit mit einer Agentur, die sich mit dem Thema bestens auskennt. Als Alternative bietet es sich an, die SEO in der eigenen Firma mit festangestelltem Personal durchzuführen. Beide Varianten gehen mit Vor- und Nachteilen einher, welche die zuständigen Entscheider im Vorfeld genau abwägen sollten. Dabei ist auch der Vergleich der anfallenden Kosten und angestrebten Projekte wichtig.Am Anfang muss das Budget für das Online-Marketing feststehen, um zu entscheiden, ob sich dafür besser eine SEO Agentur beauftragen oder neues Personal anstellen lässt. Die Suchmaschinenoptimierung geht mit gewissen Kosten einher, die sich abhängig vom angestrebten Ziel stark unterscheiden können. Dazu gehört unter anderem das Linkbuilding und Schreiben von Texten, welche sowohl auf der eigenen Webseite, externen Blogs und auf Social Media Portalen publiziert werden.In einer versierten SEO Agentur haben die verantwortlichen Mitarbeiter klar definierte Arbeitsbereiche, bei der Inhouse-SEO sind sie noch zu bestimmen. Wer nur manchmal eine Beratung im Bezug auf die SEO braucht, für den kann die Zusammenarbeit mit einer Agentur effizienter und kostengünstiger sein. Aus diesem Grund steht am Anfang das Erstellen einer konkreten Strategie, die von einem Plan gefolgt wird.Übrigens: Für die unterschiedlichen Content Managementsystem gibt es in den Agenturen Profis, oder ganze spezialisierte Magento Agenturen oder Dienstleister, die sich auf Shopify spezialisiert haben.Bei einer SEO Agentur können die Kunden mit einem professionellen Vorgehen rechnen. Normalerweise sind dort mehrere Berater tätig, welche über fundierte Fachkenntnisse verfügen. Da schon zahlreiche Internetseiten optimiert wurden, besteht ein großer Wissensschatz. Darüber hinaus lassen sich die Arbeitsstunden mit der Agentur flexibel verhandeln und den jeweiligen Anforderungen anpassen. Möglich ist eine einmalige Beratung oder eine dauerhafte Zusammenarbeit. Agenturen kennen und verstehen das Geschehen im Internet, da sie sich auf diese Branche spezialisiert haben. Sie verwenden die notwendigen und aktuellen SEO-Werkzeuge und können sie in die Praxis umsetzen. Auf diese Weise lassen sich umfassende Analysen realisieren, um adäquate Maßnahmen für die SEO zu ergreifen.In der Regel hat eine SEO Agentur bereits zahlreiche Kunden, sodass das eigene Unternehmen nicht unbedingt im Mittelpunkt steht. Wer mehr Aufmerksamkeit haben möchte, muss dafür bezahlen. Ausschlaggebend sind genau bestimmte SEO Projekte, die mit einer permanenten Kommunikation einhergehen. Wenn ebenfalls eine externe IT Agentur beauftragt wurde, kann es zu Problemen bei der Kooperation mit der SEO Agentur kommen. Darüber hinaus ist die Auswahl der richtigen Agentur nicht immer einfach, da es mittlerweile extrem viele Angebote in diesem Bereich gibt. Um die korrekte Entscheidung zu treffen, haben sich Empfehlungen von anderen Firmen sowie ein intensives Vorstellungsgespräch als hilfreich erwiesen.Der zuständige Mitarbeiter für das Inhouse-SEO kümmert sich nur um diesen Bereich und ist als Angestellter ein Teil des Unternehmens. So lässt sich die komplette Arbeitszeit für die erforderlichen SEO-Maßnahmen einplanen. Außerdem kennt die Arbeitskraft die betrieblichen Produkte oder Dienstleistungen viel besser als die Agentur.Einem festangestellten Mitarbeiter steht nur seine Arbeitszeit für die Suchmaschinenoptimierung zur Verfügung, manchmal reicht diese aber nicht aus. Falls keine kontinuierliche Weiterbildung stattfindet, ist die zuständige Arbeitskraft nicht immer auf dem neuesten Stand. Da ein festes Gehalt bezahlt wird, sind die Kosten für die SEO immer gleich hoch, auch wenn die Projekte kleiner ausfallen.Welche Wahl die richtige in Bezug auf eine Agentur oder Inhouse-SEO ist, muss jedes Unternehmen bedarfsgerecht und ausgehend vom vorhandenen Budget entscheiden.