Fabian Tobias: Menschen zusammenzubringen, die möglichst unterschiedlich sind

Hintergrund

Der Geschäftsführer von Endemol Shine Germany setzt bei seinen Produktionen auf Diversität. Besonders die LGBT+-Themen sollen in künftigen Projekten vorangetrieben werden.

Dieser Skandal liegt nun doch schon etwas zurück und geriet durch den plötzlichen Tod von Willi Herren und die dadurch folgende Absetzung von Sat.1 ein wenig in Vergessenheit. Es geht um die zweite Staffel von «Promis unter Palmen». Das von Endemol Shine Germany produzierte Reality-Format wurde von Neu-Sat.1-Chef Daniel Rosemann prompt vor die Tür gesetzt, da es nicht mehr zum Sender passe, so die Begründung damals. Was war passiert? Schon in Staffel eins setzte die Sendung auf mächtig Krawall, beim Auftakt der zweiten Runde nahm dies Marcus Prinz von Anhalt offenbar zum Anlass und fiel mit homophoben Beleidigungen auf. Diese wurden kommentarlos gesendet und von Sat.1 in der Sendung nicht eingeordnet. Der Bällchensender distanzierte sich zwar via Twitter von den Aussagen, doch da war es schon zu spät.Bis heute stellt sich die Frage, wie das Format so ins Fernsehen kommen konnte. Als Leuchtturm des Senders sollte das Format eigentlich redaktionell minutiös abgenommen sein. Zumal es von Endemol Shine Germany produziert wird, das wie Geschäftsführer Fabian Tobias kürzlich in einem Interview mit dem ‚Medientage München Blog‘ betonte, seit 2018 die Initiative Endemol Shine Pride ins Leben gerufen hat, die sich für verschiedenste LGBT+-Projekte einsetzt, und er das Unternehmen in seinen 20 Jahren als „offenes Unternehmen“ wahrgenommen hat. Das Thema Diversität ist also nicht erst seit «Promis unter Palmen» in den Köpfen der Programmmacher vorhanden. Die Trash-TV-Sendung scheint jedenfalls weitere Steine ins Rollen gebracht zu haben.Tobias räumte ein, dass man sich „ehrlicherweise gerade“ mit Diversität im Team beschäftige. Es gehe um die Frage, „wer wir sind und wer wir sein wollen“. So versicherte Tobias, dass 57 Prozent der Mitarbeitenden Frauen seien sowie 50 Prozent der Führungskräfte. Zudem analysiere man die Altersstruktur der Beschäftigten und wolle „das Team zudem nach ethnischer sowie sozialer Herkunft durchleuchten, nach sexueller Orientierung, aber auch nach physischer und psychischer Verfassung“, so der Geschäftsführer der zur Banijay-Gruppe gehörenden Produktionsfirma. Ziel des Ganzen ist es, „Menschen zusammenzubringen, die möglichst unterschiedlich sind“ und nicht gleichförmig denken. Dadurch böte man eine Kultur, in der die kreative Energie frei fließen könne und nicht gehemmt werde. Dies ermögliche „kreative Spitzenleistungen“.Damit aber nicht genug. Tobias, seit 2001 selbst als geoutet lebend, geht es im Kern darum, „Menschen in einer Kultur der Offenheit und der Wahrheit zusammenzubringen“. Jeder solle sagen können, was man gerade denke. Beim Thema Diversität drehe sich viel um Kommunikation und „wie wir miteinander arbeiten“. Der Leitgedanke: „Die Wahrheit liegt im Widerspruch.“ In der offenen Kommunikation und vor allem Diskussion liegt also der Schlüssel. Das habe auch Auswirkungen auf den Führungsstil im Unternehmen, denn „mit einer Entscheidung auf Sachebene kommen wir am Ende zu besseren Ergebnissen“, erklärte Tobias. „Führung braucht auch Hierarchie, Vorgesetzte, die in einer Kultur der Offenheit klar entscheiden, nachdem Stimmen abgeholt und Argumente leidenschaftlich ausgetauscht wurden.“ Was Tobias hier als sozusagenbezeichnet, sollte eigentlich aus demokratischer Sicht Standard sein, alles andere wäre ein autokratischer Führungsstil.Nicht nur menschlich soll eine diverse Struktur das Unternehmen voranbringen, auch wirtschaftlich. Die Unternehmensberatung McKinsey führte zu diesem Aspekt eine Studie durch, die nahelegt, dass „den Zusammenhang zwischen Diversität und Geschäftserfolg deutlich machte“, so Fabian Tobias darauf Bezug nehmend. Die Wahrscheinlichkeit, profitabel zu sein, steige laut der Studie um 25 Prozent. Bei der ethnischen Diversität liege der Wert bei 36 Prozent.Fabian Tobias bereiten aktuelle Entwicklungen dennoch Sorge. Mit Blick auf Endemol Shine Pride sagte er: „Dass wir und andere Firmen LGBT+ Projekte strukturell institutionalisiert und in der Firmenphilosophie verankert haben, hat mit äußeren Gründen zu tun: Für meine Generation ging es immer nach vorne, es war stets liberal. Doch seit einiger Zeit macht sich erstmals das Gefühl breit, dass Rechte auch zurückgedreht werden können wie in unserem Nachbarland Polen, wie in Ungarn, Russland oder Brasilien.“ Umso verwunderlicher ist es, dass Aussagen wie die von Marcus Prinz von Anhalt ungefiltert und kommentarlos von der Produktionsfirma abgenommen und verbreitet wurden. Doch eine kritische Nachfrage zum «Promis unter Palmen»-Skandal gab es in dem MTM-Blog-Interview nicht. Tobias durfte stattdessen auf Initiativen in den genannten problematischeren Ländern verweisen. Man setze „ein Statement für unsere Mitarbeiter:innen, dass wir als Firma eine ganz klare Haltung haben“. So wirke man über Deutschland hinaus.Trotz eines laut Tobias „offenen“ Unternehmens, das sich nicht erst seit 2018 mit diversen Themen beschäftigt, gibt es mit Blick auf den Homophobie-Skandal weiter Handlungs- und Entwicklungsbedarf bei Endemol Shine Germany und in der gesamten Branche. «Promis unter Palmen» scheint diesen Prozess aber weiter beschleunigt zu haben, wenn man Fabian Tobias glauben darf: „Es hat sich in der gesamten Branche sehr viel getan, auch gerade im deutschen Fernsehmarkt […]. Wir sehen inzwischen allgemein eine große Offenheit und Gemeinsamkeit in der Frage, wie wichtig Diversität ist und müssen nicht mehr gegen Widerstände kämpfen.“ Mit Blick auf die Konkurrenz von UFA («All You Need», ARD) und den Kollegen von MadeFor Film («Loving Her», ZDFmediathek), das ebenfalls Teil der Banijay-Gruppe ist, fand er lobende Worte. „Wir könnten als Produzenten ein Stück weit mehr den Schulterschluss wagen“, lautet sein Fazit.Abschließend blickt Fabian Tobias so in die Zukunft: „Der Prozess läuft, wir sind noch nicht am Ziel. In dieser neu definierten Kultur des Miteinander-Arbeitens und -Kommunizierens werden viele kreativ herausragende und qualitativ hochwertige Programme entstehen, in denen sich Diversität ganz natürlich wiederfindet.“ Nach diesen Worten erscheint es zwar maximal ärgerlich, dass Skandale wie bei «Promis unter Palmen» passieren, sie schärfen aber auch den Blick auf das Ziel. Wenige Monate danach machte es beispielsweise «Princess Charming» aus dem Hause Seapoint besser und vermied es, einen handgreiflichen Skandal zu zeigen, die Szene aber dennoch von den anderen Protagonistinnen kommentierend einordnen ließ. Sicherlich ist dieses Vorgehen nicht an Endemol Shine Germany vorbeigegangen.