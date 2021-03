Vera Farmiga übernimmt die Hauptrolle in Katrina-Serie

US-Fernsehen

«Five Days at Memorial» wird für den Streamingdienst AppleTV+ entwickelt.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ berichtet, wurde die Schauspielerin Vera Farmiga für die Hauptrolle der Apple-Seriegecastet. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sheri Fink. Sie erzählt von den ersten fünf Tagen in einem Krankenhaus in New Orleans, nachdem der Hurrikan Katrina an Land gegangen war.Als die Fluten stiegen, der Strom ausfiel und die Hitze zunahm, waren die erschöpften Pfleger gezwungen, Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen, die sie noch jahrelang verfolgten. Farmiga wird in der Rolle der Dr. Anna Pou zu sehen sein. Farmiga wurde für ihre Rolle in «Up in the Air» für einen Oscar und einen Golden Globe nominiert.John Ridley und Carlton Cuse werden bei «Five Days at Memorial» als Co-Autor, ausführende Produzenten und Co-Showrunner fungieren. Fink wird produzieren, wobei Ridley und Cuse auch Regie führen werden. ABC Signature, wo sowohl Ridley als auch Cuse einen Gesamtvertrag haben, wird produzieren.