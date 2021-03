Sturm auf den Kongress wird verfilmt

US-Fernsehen

Die «Comey Rule»-Macher nehmen sich dem Thema an.

Der Pay-TV-Sender Showtime wird den Sturm auf den amerikanischen Kongress am 6. Januar 2021 verfilmen. Die Sendung stammt von Billy Ray und Shane Salerno, die zuvor an der Showtime-Serie «The Comey Rule» gearbeitet haben. Ray wird die Mini-Serie schreiben und Regie führen, während Salerno als ausführender Produzent fungiert. Josh McLaughlin wird ebenfalls als ausführender Produzent fungieren, während Showtime die Produktion übernimmt.Anhänger von Präsident Donald Trump stürmten das US-Kapitolgebäude während des Aufruhrs, als Mitglieder des Kongresses versuchten, die Wahlmännerstimmen zu zählen, die Joe Biden formell zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten erklären würden.Die Mini-Serie wird die Ereignisse, die zum Anschlag auf das US-Kapitol am 6. Januar führten, aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und erforschen, einschließlich der letzten Tage der Trump-Regierung, und mit dem Anschlag selbst, den Nachwirkungen und den Ermittlungen des FBI und des Kongresses kulminieren.