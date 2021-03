Matthew McConaughey übernimmt Rolle in Grisham-Serie

US-Fernsehen

Bei HBO arbeiten die Verantwortlichen gerade an einer «A Time to Kill»-Verfilmung.

Der bekannte und beliebte Schauspieler Matthew McConaughey soll die Hauptrolle in der Serienadaption des John-Grisham-Romans „A Time for Mercy“ spielen. Das Buch, das im vergangenen Jahr publiziert wurde, ist eine Fortsetzung der Bücher „A Time to Till“ und „Sycamore Row“, die sich um die Figur des Anwalts Jake Brigance drehen.McConaughey spielte die Rolle des Brigance bereits in der Verfilmung von «A Time to Kill» im Jahr 1996. Die Rolle war ein früher Durchbruch für McConaughey, der an der Seite von Samuel L. Jackson und Sandra Bullock spielte. In «A Time to Kill» verteidigt Brigance einen schwarzen Mann (Jackson), der die beiden weißen Männer getötet hat, die seine Tochter brutal vergewaltigt haben. In «A Time for Mercy» muss Brigance einen jungen Mann verteidigen, der den Freund seiner Mutter, einen Hilfssheriff, getötet hat. Der Junge behauptet, dass der Mann seine Mutter, ihn selbst und seine kleine Schwester misshandelt hat.«A Time to Kill» war Grishams erster Roman, aber nicht der erste, der für die Leinwand adaptiert wurde, das war nämlich «Die Firma» mit Tom Cruise in der Hauptrolle.