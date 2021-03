«The Girlfriend Experience»: Starzplay startet am 2. Mai

TV-News

Fans von «The Girlfriend Experience» dürfen sich ab dem 2. Mai auf eine dritte Staffel freuen. Teilnehmer der SXSW können sich virtuell über den offiziellen Trailer und eine Premiere freuen.

Im Rahmen der Veranstaltung South by Southwest (SXSW) kündigte der Streamingdienst Starzplay den Start der dritten Staffel der Anthologieseriean. Zur Premiere der dritten Staffel gab es beim SXSW zudem den offiziellen Trailer und das Poster. Bei Starzplay startet die dritte Staffel am 2. Mai in Europa, Lateinamerika und Japan. Buch und Regie für Staffel drei stammen von Anja Marquardt, ausführender Produzent ist Philip Fleishman und die Hauptrolle übernimmt die Schauspielerin Julia Goldanie Telles. Beim SXSW gibt es für alle virtuelle Teilnehmer die ersten beiden Episoden der neuen Staffel und diese stehen über die gesamte Dauer des Festivals (16. - 20. März) zur Verfügung.Inhaltlich spielt die neue Staffel von «The Girlfriend Experience» in der Londoner Tech-Szene. Iris, eine Neurowissenschafts-Studentin, gerät in den Mittelpunkt der Handlung, als sie die Welt von «The Girlfriend Experience» erkundet. Schnell lernt sie, dass ihre Kundentermine ihr einen entscheidenden Vorteil verschaffen, jedoch hinterfragt sie auch, ob ihre Handlungen von außen angetrieben werden. Ein langer Weg der Erkenntnis steht ihr bevor.Die dritte Staffel von «The Girlfriend Experience» hält zehn Episoden bereit und wurde von Transactional Pictures of NY LP in Zusammenarbeit mit Extension 765 und Magnolia Pictures produziert. Starzplay ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz über die iOS- und Android-App verfügbar sowie über die Prime Video Channels von Amazon Prime Video. Zudem gibt es Starzplay in der Apple TV-App.