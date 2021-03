Wayne Brady arbeitet an einem Improvisations-Unternehmen

Vermischtes

Der Star aus «Let’s Make a Deal» hat eine neue Vision vor Augen.

In Deutschland, wie auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, sind Improvisations-Komiker sehr gefragt. Der Moderator der CBS-Show «Let’s Make a Deal» und langjähriges Panel-Mitglied der The-CW-Show «Whose Line Is It Anyway», erzählte dem Fachblatt „Variety“, dass er an Plänen arbeite, um eine Unternehmensberatungsfirma aufzubauen. Kunden des Unternehmens sind allerdings nicht neue Akteure der Branche, sondern Führungskräfte.Er hat auch die Vision, das Improvisationstraining zu nutzen, um Jugendlichen zu helfen, Selbstvertrauen und Fähigkeiten zum kritischen Denken zu entwickeln, und zwar durch Schulen und Theatergruppen. "Die Fähigkeiten, die man durch Improvisation erlangt, geben einem in jedem Raum die Oberhand", sagt Brady."Ich möchte eine Schule für Teenager gründen, die ihnen hilft, erwachsen zu werden", sagt er. "Orte, an denen die Kinder, die wie ich aussehen, nicht die Fähigkeiten vermittelt bekommen haben, die ich mitnehmen konnte." Wenn wir fertig sind, sollten wir ein Endprodukt haben, das sich gut anhört, unglaublich witzig ist, das Publikum im Ungewissen hält, aber am Ende des Tages zufrieden stellt."