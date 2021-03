«Junior ESC 2021»: Deutschland ist dabei

TV-News

KiKA wird nach der ersten Teilnahme im vergangenen Jahr auch 2021 den «Junior Eurovision Song Contest» nach Deutschland übertragen.

Erst das zweite Mal beteiligt sich damit nach letztem Jahr Deutschland mit einem Song und einer Übertragung an dem Kids-Event des ESC. Zu sehen sein wird die Show am 28. November 2021 bei KiKA mit Bildern des öffentlich-rechtlichen Senders France Télévision. KiKA-Programmchefin Dr. Astrid Plenk freue sich darüber, dass der Junior ESC bei KiKA sein Zuhause gefunden hat und deutete an, dass die Entscheidung hierüber sehr schnell ausfiel."Wir haben im vergangenen Corona-Jahr den beherzten Entschluss gefasst, trotz aller Widrigkeiten ein großes, sehr besonderes internationales Musik-Event für Kinder in Deutschland anzubieten. Dieses Vorhaben konnten wir nur mit der Unterstützung der ambitionierten Kolleginnen und Kollegen vom NDR und dem ZDF realisieren. Der Junior ESC fügt sich wunderbar in unser Portfolio ein, sodass die Entscheidung auch für 2021 schnell getroffen war: Der Junior ESC hat auch in diesem Jahr bei KiKA sein zu Hause", so Dr. Plenk über den Junior ESC. Wie es sich für eine waschechte ESC-Meldung gehört, gibt es selbstredend auch "unseren" Song für Frankreich.Dieser wird wohl aus den Ergebnissen der Showbei KiKA ausgewählt werden und somit können bereits im Vorfeld die Zuschauer der Show via Onlinevoting auf den Titel für den Junior ESC Einfluss nehmen. Dr. Astrid Plenk beendete ihr Statement über Dein Song und den Junior ESC mit den Worten: "Deutschland hat viele talentierte Kinder, die bei KiKA ihre Bühne finden - das ist eine schöne Botschaft."