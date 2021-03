Dan-Brown-Serie wechselt zu Peacock

US-Fernsehen

Der Sender NBC wird das Format über Robert Langdon doch nicht zeigen.

Überraschung in Hollywood: Die Drama-Serie über den Dan-Brown-Charakter Robert Langdon wird zwar als Fernsehserie kommen – allerdings für Peacock und damit nicht für NBC. Basierend auf Browns internationalem Bestseller-Thriller "Das verlorene Symbol" folgt die Serie den frühen Abenteuern des berühmten Harvard-Symbologen Robert Langdon (Ashley Zukerman), der eine Reihe tödlicher Rätsel lösen muss, um seinen entführten Mentor zu retten und eine erschreckende globale Verschwörung zu vereiteln.Zur Besetzung gehören außerdem Valorie Curry, Sumalee Montano, Rick Gonzalez, Eddie Izzard und Beau Knapp. Das Projekt war ursprünglich letztes Jahr bei NBC als Pilot bestellt worden, aber die Produktion wurde aufgrund der Pandemie eingestellt."Das Team war begeistert von diesem Pilotfilm und seinem enormen Potenzial, ein großer, süchtig machender Hit zu werden, und unsere neue Struktur ermöglicht es uns, ihn zu Peacock zu bringen und ihm jede Chance zu geben, das zu erreichen", sagte Susan Rovner, Vorsitzende von NBCUniversal Television and Streaming. "Unsere Fähigkeit, eine großartige Serie zu übernehmen, ist nicht mehr durch die Grenzen eines Network-Programms eingeschränkt, was uns die Freiheit gibt, 'Ja' zu Serien zu sagen, die wir lieben, und dann das perfekte Zuhause in unserem Portfolio zu finden."