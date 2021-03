RTL widmet sich nochmals dem «Angriff auf unsere Kinder»

TV-News

Am Montag baute der Kölner Sender sein Montagsprogramm um, um auf die Gefahren von Cyberkriminalität gegen Kinder aufmerksam zu machen. Am Dienstag gibt es einen Nachklapp.

2,30 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten die Sonderprogrammierung am Montagabend bei RTL , in der Steffen Hallaschka „ein Thema, das uns alle etwas angeht“, ansprach. Cyberkriminalität gegen Kinder und Jugendliche. Laut RTL-Angaben trendeten die Hashtags zur Sendung #RTLSpezial und #AngriffAufUnsereKinder am Abend. Das Interesse war vor allem in der Zielgruppe groß, denn dort wurde eine Einschaltquote von 15,8 Prozent registriert. RTL verzichtete sogar auf Werbeunterbrechungen, um dem Thema die volle Aufmerksamkeit zu geben.Die Sendung beinhaltete ein Experiment, in dem drei volljährige Schauspieler, wie immer wieder betont wurde, sich als minderjährige auf Plattformen wie Knuddels anmeldeten und in kürzester Zeit mit übergriffigen Nachrichten bombardiert wurden. Die Protagonisten und Redakteure des Experiments versuchten, daraufhin sensible Informationen der Täter zu ermitteln und der Staatsanwaltschaft zu melden, die sich dann mit dem Straftatbestand befassen sollte. Im Studio sprach zwischen den expliziten und traumatischen Szenen Hallaschka unter anderem mit dem Cyberkriminologen Dr. Thomas-Gabriel Rüdiger und Diplom-Psychologin und Leiterin des Opfervereins „Innocence in Danger e.V.“ Julia von Weiler.RTL teilte bereits im Vorfeld der Live-Sendung mit, dass etliche Ermittlungsverfahren eingeleitet werden konnten. Während der Sendung stand zusätzlich eine Rufnummer zur Verfügung, bei der sich die Zuschauer melden konnten, um selbst Hinweise zu geben. Aus diesen Anrufen ergaben sich schließlich rund 300 weitere Datensätze für die Ermittler, zehn weitere Fälle wurden zur Anzeige gebracht.Nun soll es am heutigen Dienstagabend um 20:15 Uhr einen Nachklapp zur Montagssendung geben. Darin sollen weitere Ausschnitte aus dem Experiment gezeigt werden, obwohl am Montag bereits diverse erschreckende Bilder und Chatverläufe zu sehen waren, die dem Publikum durchaus beklemmende Gefühle vermittelten. Als Gäste werden die drei Schauspieler, die sich als Minderjährige ausgaben, dabei sein sowie Dr. Thomas-Gabriel Rüdiger (Cyberkriminologe) und Prof. Michael Schulte-Markwort (Kinderpsychiater). Die Experten widmen sich noch einmal den Zuschauerfragen des Vortags. Zudem möchte RTL in Erfahrung bringen, wie verantwortliche Politiker auf die Berichterstattung reagieren. Dem Nachklapp nicht genug. Auch am Mittwoch, 10. März, soll es in Hallaschkas Sendungweiterhin um dieses Thema gehen.Was genau mit dem eigentlichen Programm passiert, ist derzeit noch nicht bekannt. Eigentlich war für 20:15 Uhr der Spielfilmgeplant.Mittlerweile wurde bekannt gegeben, wie der genaue Zeitplan für die RTL-Primetime aussieht. Die Nachklappsendungist für zwei Stunden eingeplant und soll bis 22:15 Uhr live gesendet werden. Danach wird der Blockbuster mit Justin Timberlake und Cilian Murphyversendet. Die geplante Ausstrahlung von «Death Wish» ► entfällt. Somit geht dasnicht wie üblich um Mitternacht auf Sendung, sondern um 23:25 Uhr. Kurz vor 0 Uhr steht dann der Science-Fiction-Filmim Plan.