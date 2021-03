Sponsored Informerical Article

Joyn-Seriencheck

02. März 2021, 09:00 Uhr

Die YouTube-Comedy ist inzwischen auch beim Streamingangebot Joyn zu sehen.

Nach dem Erfolg von Formaten wie «Krass Schule – Die jungen Lehrer» starteten die Webvideoproduzenten Jonas Ems und Jonas Wuttke vor zwei Jahren die satirische Serie Krass Klassenfahrt . Das Format wurde zunächst nur bei YouTube veröffentlicht. Die Produzenten hinter der Kamera verrieten zunächst nicht, dass es sich um eine Überspitzung der Scripted-Reality-Shows handelte.Seit der dritten Staffel wird das Format von moonvibe produziert, inzwischen stellte man über 100 Episoden der Serie her. Beim Streamingdienst Joyn sind schon neun Staffeln verfügbar, für Mitte März wurde nun die zehnte Staffel angekündigt. Die Verantwortlichen bei Joyn haben das Format bis einschließlich einer 13. Staffel verlängert, somit ist das einst kleine Webvideoprojekt zu einer erfolgreichen Serie geworden.Vor der Kamera sind Jonas Ems und Jonas Wuttke ebenfalls zu sehen. Ems spielte in vier Staffeln Kenneth, in zwei Seasons McLarry und seit der sechsten Runde Timmy respektive TJ. Wuttke hingegen war drei Staffeln lang als Zeus zu sehen, ehe er die Rolle von Jojo übernahm. Der übrige Cast besteht hauptsächlich aus Influencern, die überwiegend bei Youtube und Instagram zu sehen sind. Dies sind Nathan Goldblat, Jamie Birrell, Beatrice Maria, Gerrit Maybaum und Keanu Rapp. Außerdem sind Nika Sofie, Paola Parente, Camelia Minicuta, LinaBmn und Addi Burova dabei.Die ersten zwei Staffeln wurden noch in Brandenburg gedreht, zunächst auf einem Ferienhof in Rheinsberg, ehe es die Verantwortlichen nach Schloss Glowe in Friedland zog. Seasons drei wurde in Les Carroz d'Arâches in der französischen Gemeinde Arâches-la-Frasse aufgenommen und bei Joyn veröffentlicht. Pantaflix übernahm die Serie mit der vierten und fünften Staffel. Die vierte Runde wurde in Warschau (Polen) aufgezeichnet, Staffel fünf in Prag (Tschechien).Seit der sechsten Staffel ist die Serie wieder bei Joyn zu Hause. Die Produktion wurde in Galhausen, Belgien, abgewickelt. Die siebte Runde wurde im Westerwald gedreht, ehe man mit der achten Staffel nach Belgien zurückkehrte. Im November 2020 wurde in Tirol gedreht. Bei Joyn sind inzwischen alle Staffeln zur Verfügung gestellt. Die neuen Runden werden in zügigen Abständen veröffentlicht.