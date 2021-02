Finale Folgen der Kardashians kommen nach Deutschland

TV-News

Während in den USA die letzte Staffel Mitte März startet, zeigt E! Entertainment hierzulande die zwölf Folgen im April.

Erst am Wochenende wurde bekannt, dass sich Kim Kardashian und Kanye West scheiden lassen werden. Doch das ist nicht das einzige, was im Leben des Instagram-Megastars zu Ende gehen wird. In diesem Jahr läuft auch die 20. und letzte Staffel vonan. Ab dem 12. April bringt E! Entertainment exklusiv die zwölf neuen Folgen immer montags ab 21:05 Uhr an den Start. In den Tagen und Stunden zuvor zeigt der Sender zudem in einem Programmspecial die besten Folgen der zurückliegenden Reihen, um so auf den Abschied der Reality-Sendung einzustimmen.Bereits seit Anfang April stehen die Staffeln 1-19 bei Sky, Vodafone und Amazon Prime zum Abruf bereit. In «Keeping Up with the Kardashians» wird der berühmte Kardashian-Jenner-Clan seit 2007 abgelichtet. Sämtliche Höhen und Tiefen in den Karrieren von Kim, Kylie und Co. wurden begleitet, in der letzten Staffel wird es nun nochmals höchst emotional.Am 10., 11. und 12. April wird es eine großes Programmspecial mit einem Best-of der vergangenen Staffeln den ganzen Tag auf E! Entertainment geben, bevor die Kardashians ihre Fans in der 20. Staffel mit auf eine letzte Reise hinter die Kulissen ihres großen Abschieds nehmen und sich der Frage stellen: Haben sie die richtige Entscheidung getroffen?