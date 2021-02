Spotify-Podcast mit Barack Obama und Bruce Springsteen geht an den Start

Vermischtes

Nach Michelle Obama hat seit Montag auch Ehemann Barack einen eigenen Podcast bei Spotify. Zusammen mit seinem langjährigen Freund Bruche Springsteen.

Auf den ersten Blick mögen Barack Obama und Bruce Springsteen nicht so viel gemeinsam haben. Der eine Politiker, der andere Musiker. Doch sie beide verbindet gewissermaßen der Satz „Born in the USA“, für Springsteen ist es eines seiner bekanntesten Lieder und für Obama das Ende einer unsäglichen Fehde mit Donald Trump, der Obama bezichtigte nicht in den USA geboren zu sein – dem sogenannten „Birther Movement“. Nun haben Springsteen und Obama etwas weiteres gemeinsam: Sie versammelten sich zu acht weitereichenden Gesprächen, die nun im Rahmen eines Spotify-Podcasts ausgestrahlt werden. Das achteilige Formatstartete am Montag mit zwei Folgen.Darin tauschen sich der ehemalige Präsident und The Boss, die seit über einem Jahrzehnt befreundet sind, „in intensiven und aufschlussreichen Gesprächen“ aus, wie Spotify mitteilte. Die ersten beiden Folgen haben eine Dauer von 42 und 53 Minuten. Die «Renegades»-Serie ist der zweite Original-Podcast für Spotify im Rahmen des exklusiven Vertrags des Unternehmens mit Barack und Michelle Obamas Higher Ground. «The Michelle Obama Podcast» kam vergangenen Sommer zum Streaming-Service und hatte laut Spotify das bisher erfolgreichste Debüt aller Originale. In der Premiere war Barack als erster Gast von Michelle zu hören.Im neuen Podcast sprechen Obama und Springsteen über ihre Heimatstädte und Vorbilder, die moderne Männlichkeit und den geteilten Staat Amerika heute und darüber, wie alle gemeinsam vorankommen können. „An der Oberfläche haben Bruce und ich nicht viel gemeinsam“, sagt Barack Obama im Intro zur ersten Folge. „Aber im Laufe der Jahre haben wir festgestellt, dass wir eine gemeinsame Sensibilität haben – für Arbeit, für Familie und für Amerika.“ Zusätzlich zu seinem mehrjährigen Pakt mit Spotify hat Higher Ground eine exklusive Produktionsvereinbarung mit Netflix für Drehbücher, Fernsehserien, Kinderprogramme und Dokumentationen. Die erste Veröffentlichung des Unternehmens, «American Factory», wurde 2019 mit dem Oscar als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet.