Norman Lear produziert für IMDbTV

US-Fernsehen

In dem Projekt sind Laverne Cox und George Wallace dabei.

Sony Pictures Television und Norman Lears Act II Prods. Haben zwei Projekte in der Entwicklung, an denen der Amazon Dienst IMDbTV Interesse bekundet. Lear und sein Produktionspartner Brent Miller sind ausführende Produzenten vonund, die bei dem schnell wachsenden IMDb TV angesiedelt sind, dem kostenlosen Premium-Streaming-Service als Ergänzung zu Amazons Abo-Dienst Prime Video.In dem einstündigen Drama «Lotería» geht es um zwei entfremdete Teenager-Geschwister, die ihre Familie wieder vereinen wollen, indem sie sich auf die Suche nach 16 magischen Lotería-Karten in Mexiko machen. «Clean Slate», das von Cox, Wallace und Dan Ewen stammt, dreht sich um den Autowaschanlagenbesitzer Henry (Wallace), dessen entfremdetes Kind nach 17 Jahren nach Hause nach Alabama kommt. Doch er muss sich mit der Tatsache abfinden, dass sein erwachsenes Kind eine Transfrau, Desiree (Cox), ist.Im Rahmen des First-Look-Gesamtvertrags mit Sony Pictures TV produziert Act III außerdem zusammen mit Steph Currys Produktionsfirma und Seth MacFarlane eine animierte Version von «Good Times» für Netflix , das der Serie eine Bestellung über zehn Episoden erteilt hat.