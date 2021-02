«Luck»: Jane Fonda verleiht ihre Stimme

Köpfe

Am Ende des Monats wird Fonda den Golden Globe für ihr Lebenswerk erhalten. Doch mit dem Arbeiten ist sie noch lange nicht fertig, denn nun heuerte sie beim Apple- und Skydance-Animationsfilm «Luck» an.

Nachdem am Mittwoch die offizielle Bestätigung der Partnerschaft zwischen Apple und Skydance Animation erfolgte, in die auch der Animationsfilmmitinbegriffen ist, wurde nun bekannt, dass Jane Fonda an dem Projekt mitarbeiten wird. Sie wird eine Schlüsselrolle des Films übernehmen und ihre Stimme dem Drachen leihen, der als „überschwänglicher CEO von Good Luck und das unbestritten glücklichste alte Wesen im ganzen Land“ angepriesen wird. Der Drache sei elegant, stilvoll und ebenso überzeugend wie mächtig. Wenn das Pech außer Kontrolle gerät, muss sie sich ihren Ängsten stellen oder riskieren, für immer das Glück zu verlieren.Die Beziehung von Skydance und Fonda besteht seit Längerem, denn sie war für die Netflix-Serieneben ihrer Schauspielrolle auch als Produzentin tätig. Fonda ist die erste Talentbindung zu einem Skydance-Animationsprojekt, seit Emma Thompson 2019 eine Sprechrolle in «Luck» niedergelegt hat. Thompson stellte die Anstellung von John Lasseter für das von David Ellison geführten Unternehmens in Frage, der sein Amt bei Pixar aufgrund von Vorwürfen wegen Fehlverhaltens niedergelegt hatte.Insider, die mit dem Projekt vertraut sind, sagten, Fonda habe Thompson nicht ersetzt, sondern einen neuen Charakter geäußert, nachdem Lasseter, Holmes und Murray die Geschichte überarbeitet hatten. Die Regie für den Animationsfilm übernimmt Peggy Holmes, die auchinszenierte. Kiel Murray schrieb das Drehbuch. Für Skydance Animation produzieren neben Lasseter und Ellison auch Dana Goldberg und David Eisenmann.