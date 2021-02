Reality-Streamingdienst hayu nun eigenständig in Deutschland verfügbar

Vermischtes

Erst im November wurde es möglich hayu als Amazon Prime Video Channel zu abonnieren, nun wurde der Dienst in Deutschland per App gestartet.

Mitte November verkündete hayu, der Reality-Streamingdienst stolz, dass man durch ein Zusatzangebot von 4,99 Euro im Monat als Amazon Prime Video Channel gestartet ist. Kein halbes Jahr später geht nun die eigenständige App in Deutschland und elf weiteren Ländern an den Start. Damit kommt hayu auf einen Markt in 27 verschiedenen Ländern, darunter Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Schweiz, Litauen, Estland, Lettland, Polen, Ungarn und die Tschechische Republik.Via App können Serien und Reality-Formate künftig auf einer Vielzahl von Geräten wie dem Smartphone, Tablet, Smart-TV und im Web verfolgt werden. „Ein weiterer großer hayu-Meilenstein ist nun Realität! Während sich hayu darauf vorbereitet, sein fünfjähriges Bestehen zu feiern, freuen wir uns, den Abo-Streaming-Service in Deutschland und elf weiteren europäischen Ländern zu starten und damit das Angebot auf 27 Märkte weltweit auszuweiten“, zeigte sich Hendrik McDermott, Managing Director von hayu, sehr begeistert und fügte an. „Mit der weiteren Expansion wird hayu seinem Ruf als erste Adresse für weltbekannte Reality-TV-Serien gerecht und verfolgt weiterhin sein Ziel, noch mehr Super-Fans des Genres zu generieren.“Wichtig für Abonnenten: Der Preis bleibt wie beim Amazon Prime Video Channel der gleiche. Auch die App ist zum monatlichen Preis von 4,99 Euro verfügbar. Dazu steht neuen Kunden auch eine siebentätige kostenlose Testphase zur Verfügung.