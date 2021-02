«Schlafschafe»: ZDFneo mit neuer Dramaserie

TV-News

Aktuell laufen in und um München die Dreharbeiten zur neuen ZDFneo Dramaserie «Schlafschafe». In Anknüpfung an aktuelles Geschehen soll es im Zentrum der Handlung um Verschwörungstheoretiker gehen.

Im Laufe des letzten Jahres und somit über die gesamte Corona-Pandemie dürfte ein jeder bereits in Berührung mit Verschwörungsmythen und anderen obskuren Meinungen gekommen sein. Wie man mit solchen Situationen umgehen kann, diese erkennt und darauf reagieren sollte ist im Laufe der Zeit immer schwerer und diffiziler geworden. Sich dieser Thematik annehmend dreht ZDFneo aktuell die neue Dramaserie Schlafschafe mit Lisa Bittner, Daniel Donskoy und unter anderem August Zirner in den Hauptrollen.Inhaltlich beginnt die Story vondamit, dass Lars (Daniel Donskoy) seine Frau Melanie (Lisa Bittner) nicht mehr verstehen kann. Sie glaubt an Verschwörungstheorien, welche ihr versichern, dass sie über die Rauchmelder in ihrer Wohnung abgehört würde. Somit sieht sich Melanie verpflichtet dazu, diese abzumontieren. Auch Atemschutzmasken würden die Bevölkerung nicht schützen, sondern krank machen. Sohn der Familie Janosch, gespielt von Emil Brosch, leidet unter den Taten der Mutter sehr und gerät in die gefährliche und belastende Lage sich offenkundig entscheiden zu müssen, ob er Mama oder Papa glauben soll.Lars macht sich auf den Weg, das Problem von Grund auf zu bekämpfen und sucht nach dem Verschwörungstheoretiker Rüdiger (August Zirner), dessen Videos im Netz scheinbar dafür verantwortlich sind, dass sich Melanie so sehr veränderte. Der Titel der gleichermaßen aktuellen sowie spannenden Story ist hierbei nicht zufällig gewählt, denn alsbezeichnen Verschwörungstheoretiker die Menschen, die ihren Überzeugungen nicht folgen und daher unwissend sind. Die Dramaserie teilt sich in sechs Teile und für die Produktion ist die TELLUX Film GmbH verantwortlich. Die Drehbücher stammen von Zarah Schrade und Matthias Thönnissen. Gedreht werden soll bis Ende Februar und eine Ausstrahlung auf ZDFneo und in der ZDFmediathek ist für Mai 2021 geplant.