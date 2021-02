Neureuthers und Matthäus: Erste Gäste bei «Farid  Magic unplugged»

TV-News

Am 1. März startet die Neuauflage der Magie-Show, die mit ganzem Titel «Farid - Magic unplugged: Sports Edition» heißt. Dementsprechend wird es ausschließlich sportliche Gäste geben.

Wie Sky bereits kurz vor Weihnachten öffentlich machte, kehrt Magier Farid nach drei Jahren Pause mit einer neuen Staffel zurück. Nun stehen auch die Gäste der ersten beiden Sendungen fest. Am 1. März um 20:15 Uhr werden Miriam und Felix Neureuther sowie Lothar Matthäus in den jeweils 30-minütigen Ausgaben bei Sky One verzaubert. In der Auftaktfolge werden Miriam, bei der Farid die Gedanken liest, und Felix, vor dem der Magier Wasser zu Eis und Schnee verwandelt, verzaubert.„In den letzten Minuten ist so viel passiert, das ich mir nicht erklären kann - einfach irre“, zeigte sich der ehemalige Skirennläufer im Anschluss völlig begeistert. In der zweiten Ausgabe, die direkt im Anschluss läuft, geht es mit Lothar Matthäus in die Münchner Allianz Arena. Dort verblüfft Farid vor den Augen von Matthäus mit zwei Zauberwürfeln. Außerdem testet der Magier sein Poker Face und verzaubert Matthäus und die Zuschauer mit einer großartigen Illusion rund um Fotos seiner Karriere sowie einem Geldschein.2018 waren die Prominenten noch ein bunter Mix aus Sport, Musik und Unterhaltung. In dieser Staffel konzentriert sich alles auf den Sport. Daher lautet der offizielle Titel des Banijay-Productions-Germany-Formats auch. Weitere Gäste der Staffel sind die Leichtathletin und Weltmeisterin im Weitsprung Malaika Mihambo, die zweifache Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel, Tennis-Legende Boris Becker, die Fußball-Weltmeister Julian Draxler und Benedikt Höwedes, NBA-Star Dennis Schröder und der Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg.Die Sendungen sind zusätzlich zur Sky-One-Ausstrahlung auch Abruf bei Sky Ticket und Sky Q verfügbar.