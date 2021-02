Kino-Markt: «Detective Chinatown 3» generiert über 150 Millionen Dollar am Premierentag

International

Pünktlich zum Chinesischen Neujahrsfest fand «Detective Chinatown 3» den Weg in die Kinos. Mit großem Erfolg.

wurde seiner Favoritenrolle während des chinesischen Neujahrsfestes gerecht. Die Einnahmen am ersten Tag überstiegen bis 16 Uhr Ortszeit 150 Millionen US-Dollar. Daten der Ticketing-Agentur Maoyan zeigten, dass der Franchise-Film einen Umsatz von 975 Millionen RMB (umgerechnet etwa 124.7 Millionen Euro) erzielte und über 60% der chinesischen Kinokassen ausmachte. Diese Summe ergab sich aus 17,9 Millionen Menschen, die am ersten Tag Tickets kauften.Maoyans Eine frühe Prognose von Maoyan für den weiteren Verlauf des Films beläuft sich auf 5,89 Mrd. RMB (etwa 753.3 Millionen Euro). Diese Prognose kann sich jedoch noch verändern, da sie relativ früh getroffen wurde. Sollte dies jedoch erreicht werden, würde «Detective Chinatown 3» die 5,67 Mrd. RMB von «Wolf Warrior 2» überholen und der größte Film aller Zeiten in China sein.Die ersten Reaktionen des Publikums erscheinen äußerst positiv. Maoyan-Benutzer gaben ihm eine anfängliche Zufriedenheitsbewertung von 88 Prozent und eine kritische Bewertung von 9,4 von zehn. Bei Alibabas konkurrierendem Ticketsystem Taopiaopiao lag der kritische Wert bei 9,3 von zehn Punkten.