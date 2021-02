«The Summer I Turned Pretty» wurde von Amazon bestellt

US-Fernsehen

Die Autorin der „To All the Boys“-Bücher hat ein Projekt beim Konkurrenten untergebracht.

Der Versandriese Amazon hat eine Serienadaption von Jenny Hans Young Adult-Romanenbestellt. Die erste Staffel soll acht Episoden umfassen. Han hat den Pilotfilm der Serie geschrieben und wird auch als ausführende Produzentin und Co-Showrunnerin fungieren. Gabrielle Stanton wird ebenfalls produzieren und Co-Showrunnerin. Karsen Rosenfeld wird zusammen mit Paul Lee, Nne Ebong und Hope Hartman für wiip tätig sein.Das Format ist eine Gemeinschaftsproduktion zwischen den Amazon Studios und wiip. "«The Summer I Turned Pretty» hat viele Jahre auf dem Buckel und ich bin so aufgeregt, Bellys Geschichte im Jahr 2021 zu erzählen", sagte Han. "Für die langjährigen Fans der Bücher wird es sich gelohnt haben, zu warten. Für diejenigen, die die Summer-Serie neu entdecken, hoffe ich, dass sie sich in diese Charaktere und diesen Ort, der mir so sehr am Herzen liegt, verlieben.""Wir lieben es, Jenny Han mit «The Summer I Turned Pretty» in voller Stärke zu sehen", sagt Albert Cheng, COO und Co-Head of Television bei Amazon Studios. "Indem wir diesen beliebten Roman als Fernsehserie zum Leben erwecken, wird Jennys unverwechselbare Stimme bei unserem globalen Prime Video-Publikum Anklang finden, das sich nach mehr intelligenten, witzigen und authentischen Inhalten für junge Erwachsene sehnt."