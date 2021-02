«Sturm der Liebe» Shirin trifft auf Maja  Das hat Folgen!

Soap-Check

Unterdessen läutet Isabelle bei «Alles was zählt» den letzten Schritt ihrer Intrige ein.

Mona kann Jens in Paris nicht erreichen und fürchtet, dass er fremdgeht. Umso glücklicher ist sie, als er sich endlich meldet und eine plausible Erklärung für die Funkstille hat. Er verspricht, bei ihrer Meisterprüfung da zu sein! David steckt in den Planungen für sein Luxus-Golfresort. Doch als Gregor ihm das Angebot des Bauunternehmers nahelegt und ihn bittet sofort zu unterschreiben, will David die Sache erst gründlich prüfen. Gregor muss erst noch mehr Vertrauen aufbauen, bis David unterschreibt. Amelie und Gregor triumphieren heimlich, als David beim ersten Spatenstich für sein Golfressort sein finanzielles Grab schaufelt. Tina verspricht Ben, sich während der Schwangerschaft zu schonen. Merle hat dafür Verständnis und engagiert eine Aushilfe, aber eine solche „Konkurrenz“ ist Tina auch wieder nicht recht. Thomas erhält ein anonymes Geschenk, den Single-Kochkurs bei Carla, und will erst nicht teilnehmen. Als Britta ihn aufklärt, dass der Kurs ein Geschenk seiner Schüler ist, nimmt er teil und landet mit Tatjana im gleichen Team.Shirin taucht am „Fürstenhof“ auf, um sich mit ihrer ehemals besten Freundin Maja zu versöhnen. Max verwechselt sie mit einem Hotelgast und Shirin nutzt die Gelegenheit, um die Begegnung mit Maja noch etwas aufzuschieben. Als die beiden schließlich aufeinandertreffen, ist Maja alles andere als begeistert. Shirin hat den größten Fehler ihres Lebens begangen: Sie hat mit dem Verlobten von Maja geschlafen! Shirin will alles dafür tun, um ihre Freundschaft zu retten. Joell wird beinahe Opfer des vermeintlichen Fluchs. Rosalie bringt Vanessa einen Korb mit Leckereien ins Krankenhaus, in der Hoffnung, dass Michael diese Geste beeindruckt. Als sie Vanessa beim Gang ins Bad helfen will, bekommt sie statt Lob jedoch einen Rüffel von Michael. Da platzt ihr der Kragen: Sie bemüht sich doch nur, ein guter Mensch zu sein, damit sich Michael wieder in sie verliebt! Lucy bittet Joell, die Geistergeschichte wegen des drohenden Fluches nicht aufzuschreiben. Doch Joell nimmt das nicht allzu ernst. Bis er beinahe von einem Shuttle am „Fürstenhof“ überfahren wird …Nach Jennys verbalem Ausrutscher stehen sie und Sarah im Zentrum der Empörung. Sarah erzählt Pauli, weshalb sie die Jugendgruppe nicht mehr leiten darf. Theresa bemerkt, wie sehr Sarah unter dem Einfluss von Pfarrer Kurz leidet. Kann sie mit Felix Hilfe herausfinden, was der Pfarrer wirklich vorhat?Till und Ute entwickeln einen Notfallplan, um Saskia in der Konditorei ersetzen zu können. Doch dann stellen sie fest, dass Saskia die Pacht nicht bezahlen kann. Währenddessen weist Sina Lukes Angebot zurück, Bambi beim Kinderkarneval für Amelie zu vertreten. Doch so einfach will Luke sich nicht aus dem Feld schlagen lassen.Während Malu sich mit Justus nicht auf einen Namen für ihr Kind einigen kann, läutet Isabelle den letzten Schritt in ihrer Intrige ein ... Yannick sieht betrübt ein, dass er keine Chance bei Vanessa hat und versöhnt sich darüber mit Ina. Chiara befürchtet, dass Simone sie aus dem Kader werfen will und ahnt nicht, dass Simone ihr nur eine Lektion erteilen will.Als das Schicksal Lilly einen Schubs gibt, will sie die Ballonfahrt antreten, die sie bei Nihats Quiz gewonnen hat. Ihre Hoffnung, dass Nihat mit ihr gemeinsam in den Korb steigen wird, scheint sich aber nicht zu erfüllen. Um Laura aufzumuntern, überredet Yvonne sie zu einem Ausflug in die Natur. Während der Unternehmung gibt Laura zu, wie sehr sie mit Felix' Erklärung hadert. Yvonne kann nicht länger für sich behalten, was sie über Felix weiß.Thea und Chris geben Vollgas, um die neue Schulband „Die Krassen“ fit für den ersten Auftritt zu machen. Doch eine Katastrophe jagt die nächste und die Proben gleichen einem Desaster. Zu allem Überfluss erhöht die Direktorin den Druck auf die Lehrer: Der Gig morgen muss perfekt sein! Carmen kümmert sich derweil um die neue Schülerin Esma. Das Mädchen scheint aus einer traditionell muslimischen Familie zu kommen und wirkt eingeschüchtert. Carmen versucht, Esma den Einstieg in den Schulalltag zu erleichtern und stößt dabei auf ein Geheimnis. Leonard wiederum hat furchtbare Zahnschmerzen, will sich aber wegen seiner Zahnarztphobie nicht professionell behandeln lassen. Eine Mission für Rocco! Kann er seinem Bro die Angst nehmen oder endet der Versuch am Ende mit einer Zahnlücke bei Leonard?Patrick ist krank. Er wird von heftigen Rückenschmerzen und einer Erkältung geplagt. Trotzdem mimt er bei einer Zufallsbegegnung mit Sam den starken Mann. Sie checkt zwar ziemlich genau, was los ist, fühlt sich aber nicht wirklich verantwortlich. Meike überzeugt sie dann allerdings davon, ihm zu helfen. Patrick ist nur zur Hälfte einsichtig und will sich später allein zu Hause ein Schnitzel brutzeln. Dummerweise hat seine Erkältung ihn mittlerweile dermaßen erschöpft, dass er noch während der Arbeit am Herd wegdämmert. Jetzt wird es gefährlich. Dass sein Schnitzel nun verkohlen kann, wäre lediglich das kleinere Übel. Nur der Zufall will es, dass Sam rechtzeitig auf der Matte steht und Schlimmeres verhindern kann. Sie ist nun viel versöhnlicher gestimmt und verzichtet auf die Musical-Probe, um nach dem Schock für Patrick da zu sein. Doch ausgerechnet jetzt läuft die Probe gehörig aus dem Ruder.Olivia ist überrascht, als sie am Morgen von Tristan sexy Unterwäsche und Champagner geschickt bekommt. Wütend darüber, dass er sie am Vorabend versetzt hat und wohl glaubt, sie damit ins Bett zu kriegen, stellt sie ihn zur Rede. Doch Tristan erklärt, dass er ihr nur eine Freude machen wollte. Olivia ist sich daraufhin sicher, bei Tristan die Zügel in der Hand zu haben und sieht happy einem Luxusleben entgegen. Doch als Dean plötzlich vor ihr steht und emotional an sie appelliert, dass er sie liebt und aus dem Stripclub-Milieu holen wird, erhält ihre Euphorie einen kurzen Dämpfer…