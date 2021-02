Die Nominierten des 78. Golden Globe Awards stehen fest

TV-News

Vor Kurzem gab die Hollywood Foreign Press Association (HFPA) die Nominierten für die 78. Golden Globe Awards bekannt. Verkündet wurden die Nominierten von Sarah Jessica Parker und Taranji P. Henson.

Wie bei wohl so ziemlich jeder Veranstaltung in aktuellen Zeiten sorgte die Corona-Pandemie dafür, dass sich die Veranstalter etwas Neues überlegen mussten und so wurde in der langen Geschichte der Golden Globes die Bekanntgabe der Nominierten erstmals virtuell abgehalten. Die Verleihung der begehrten Awards findet am 28. Februar statt und wird zum vierten Mal in Folge von Tina Fey und Amy Poehler moderiert werden. Damit auch bei der Veranstaltung selbst auf sämtliche Corona-Maßnahmen achtgegeben werden kann, wird es keine große Gala geben, dafür werden entsprechend die beiden Moderatorinnen, sowie auch die Nominierten von verschiedenen Orten aus live senden.Bereits im Vorfeld wurde bekannt, dass Jane Fonda den Cecil B. deMille Award erhalten wird und Norman Lear die Ehre des Carol Burnett Award erhält. Nun wurden von der HFPA die restlichen Nominierten der 78. Golden Globe Awards für sämtliche Kategorien veröffentlicht.The Father (Trademark Films; Sony Pictures Classics)Mank (Netflix; Netflix)Nomadland 8Highwayman /Hear/Say / Cor Cordium; Searchlight Pictures)Promising Young Woman (LuckyChap Entertainment / FilmNation Entertainment; Focus Features)The Trial of the Chicago 7 (Marc Platt Productions / Dreamworks Pictures; NetflixViola Davis - Ma rainey's black BottomAndra Day - The United States VS.Billie HolidayVanessa Kirby - Pieces of a WomanFrances McDormand - NomadlandCarey Mulligan - Promising Young WomanRiz Ahmed - Sound of MetalChadwick Boseman - Ma rainey's black BottomAnthony Hopkins - The FatherGary Oldman - MankTahar Rahim - The MauritanianBorat Subsequent Moviefilm (Foury By Two Films; Amazon Studios)Hamilton (Walt Disney Pictures / RadicalMedia / 5000 Broadway Productions / NEVIS Productions / Old 320 Sycamore Pictures; Walt Disney Studios Motion Pictures)Music (Pineapple Lasagne Productions / Landay Entertainment; Vertical Entertainment / IMAX)Palm Springs (Party Over Here / Limelight Productions; NEON / Hulu)The Prom (Netflix / Dramatic Forces / Storykey Entertainment; Netflix)Maria Bakalova - Borat Subsequent MoviefilmKate Hudson - MusicMichelle Pfeiffer - French ExitRosamung Pike - I care a LotAnya Taylor-Joy - EmmaSacha Baron Cohen - Borat Subsequent MoviefilmJames Corden - The PromLin-Manuel Miranda - Hamiltondav Patel - The personal History of David CopperfieldAndy Samberg - Palm SpringsThe Croods: A new Age (DreamWorkds Anomation; Universal Pictures)Onward (Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios; Walt Disney Studios Motion Picture)Over the Moon (Netflix / Pearl Studio / Glen Keane Productions; NEtflix)Soul (Walt Disney Pictures / Picar Animation Studios; Walt Disney Studios Motion Pictures)Wolfwalkers (Cartoon Saloon / Melusine; Apple / GKIDS)Another Round (Dänemark) (Zentropa Entertainments; Samuel Goldwyn Films)La Llorona (Guatemala/Frankreich) (La Casa de Producción / Les FIlms du Volcan; Shudder)The life Ahaed (Italien) (Palomar; Netflix)Minari (USA) (Plan B; A24)Two of Us (Frankreich / USA) (Paprika Films, Magnolia Pictures)Glenn Close - Hillbilly ElegyOlivia Colman - The FatherJodie Foster - The MauritanianAmanda Seyfried - MankHelena Zengel - News of the WorldSacha Baron Cohen - The Trial of the Chichago 7Daniel Kaluuya - Judas and the Black MessiahJared Leto - The Little ThingsBill Murray - On the RocksLeslie Odom Jr: - One Night in Miami...Emerald Fennell - Promising Young WomanDdavid Fincher - MankRegina King - One Night in Miami...Aaron Sorkin - The Trial of the Chicago 7Chloé Zhao - NomadlandEmerald Fennell - Promising Young WomanJack Fincher - MankAaron Sorkin - The Trial of the Chicago 7Florian Zeller, Christopher Hampton - The FatherChloé Zhao - NomadlandAlexander Desplat - The Midnight SkyLudwig Göransson - TenetJames Newton Howard - News of the WorldTrent Reznor, Atticus Ross - MankTrent Reznor, Atticus Ross, Job Batiste - Soul"Fight for You" - Judas and the Black MessiahMusik: H.E.R., Dernst Emile IIText: H.E.R., Tiara Thomas"Hear my Voice" - The Trial of the Chicago 7Musik: Daniel PembertonText: Daniel Pemberton, Celeste Waite"IO SÌ (Seen)" - The Life AhaedMusik: Diane WarrenText: Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi“Speak Now” — One Night in Miami...Musik: Leslie Odom Jr, Sam AshworthText: Leslie Odom Jr, Sam Ashworth“Tigress & Tweed” — The United States VS. Billie HolidayMusik: Andra Day, Raphael SaadiqText: Andra Day, Raphael SaadiqThe Crown - Netflix (Left Bank Pictures / Sony Pictures Television)Lovecraft Coutnry - HBO (HBO / Afemme / Monkeypaw / Bad Robot / Warner Bros. Television)The Mandalorian - DISNEY+ (Lucasfilm Ltd.)Ozark - Netflix (MRC Television)Ratched - Netflix (Fox21 Television Studios)Olivia Colman - The CrownJodie Comer - Killing EveEmma Corrin - The CrownLaura Linney - OzarkSarah Paulson - RatchedJason Bateman - OzarkJosh O'Connor - The CrownBob Odenkirk - Better Call SaulAl Pacino - HuntersMatthew Rhys - Perry MasonEmily in Paris - Netflix (Darren Star Productions / Jax Media / MTV Studios)The Flight Attendant - HBO MAX (HBO Max / Berlanti Productions / Yes, Norman Productions / Warner Bros. Television)The Great - HULU (Hulu / Civic Center Media / MRC)Schitt's Creek - POP TV (Not A Real Company Productions / Canadian Broadcast Company / Pop TV)Ted Lasso - APPLE TV+ (Apple / Doozer Productions / Warner Bros. Television / Universal Television)Lily Collins - Emily in ParisKaley Cuoco - The Flight AttendantElle Fanning - The GreatJane Levy - Zoey's Extraordinary PlaylistCatherina O'Hara - Schitt's CreekDon Cheadle - Black MondayNicholas Hoult - The GreatEugene Levy - Schitt's CreekJason Sudeikis - Ted LassoRamy Youssef - RamyNormal People - Hulu (Hulu / BBC / Element Pictures)The Queen's Gamibit - NETFLIX (Netflix)Small Axe - Amazon Studios (BBC Studios Americas, Inc / Amazon Studios)The Undoing - HBO (HBO / Made Up Stories / Blossom Films/David E. Kelley Productions)Unorthodox - Netflix (Studio Airlift / RealFilm)Cate Blanchett - Mrs. AmericaDaisy Edgar-Jones - Normal PeopleShira Haar - UnorthodoxNicole Kidman - The UndoingAnya Taylor-Joy - The Queen's GambitBryan Cranston - Your HonorJeff Daniels - The Comey RuleHugh Grant - The UndoingEthan Hawke - The Good Lord BirdMark Ruffalo - I know this much is TrueGilian Anderson - The CrownHelena Bonham Carter - The CrownJulia Garner - OzarkAnnie Murphy - Schitt's CreekCynthia Nixon - RatchedJohn Boyega - Small AxeBrendan Gleeson - The Comey RuleDaniel Levy - Schitt's CreekJim Parsons - HollywoodDonald Sutherland - The UndoingNach dieser langen Liste von Nominierten wird deutlich, dass Netflix mit insgesamt 22 Beteiligungen das Feld flächendeckend dominiert. Als Titel schickt die Filmbiografiedie meisten Beteiligungen mit insgesamt sechs ins Rennen um die Globes,ist mit ebenfalls sechs Beteiligungen die am häufigsten nominierte Serie. Nun gilt es, bis zum 28. Februar abzuwarten, um zu sehen, wer sich am Ende über einen Award freuen darf.