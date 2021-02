Neuer VOX-Primetime am Freitag

TV-News

Der Sender schmeißt mit sofortiger Wirkung «Law & Order: Special Victims Unit» aus dem Programm.

Schon ab diesen Freitag wird es ein neues Programm bei VOX geben, dennfliegt mit sofortiger Wirkung aus dem Sendeplan ab 20:15 Uhr. Stattdessen wiederholt der Sender mit der roten Kugel die sechste Staffel von, die im September 2018 bei VOX zu sehen war. Damals holte die Serie aus dem Hause Universal Television mäßige Quoten, in der Spitze wurden durchschnittliche 7,5 Prozent in der umworbenen Zielgruppe generiert.Das ist dennoch wesentlich mehr als «Law & Order» in den vergangenen Wochen schafft. Die von Dick Wolf kreierte Krimi-Serie – Wolf steht auch hinter «Chicago Fire» – krepiert meist unterhalb der 3,5-Prozent-Marke. So soll es nicht weitergehen. «Chicago Fire» läuft zunächst in Doppelfolgen, im Anschluss folgt dann zunächst ein Actionfilm.Am kommenden Freitag ist nach der Doppelfolge der Action-Drama-Serie der Blockbusteraus dem Jahre 2012 eingeplant, in dem unter anderem Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård und Rihanna mitspielen. Eine Woche später folgt dannvon 2008 mit Jason Statham und Robert LaSardo. Bevor es ab dem 26. Februar mit «Chicago Fire» im Viererpack ab 20:15 Uhr weitergeht, versendet VOX am 19. Februar ab 22:10 Uhr den Roland-Emmerich-Film, in dem Channing Tatum, Jamie Foxx und Maggie Gyllenhaal die Hauptrollen übernehmen.