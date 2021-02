Amazon dreht Anthologie-Serie mit zahlreichen Stars

US-Fernsehen

Zum Ensemble des neuen Projektes gehören unter anderem Morgan Freeman, Anne Hathaway und Helen Mirren.

Der Streamingdienst von Amazon hat mitein neues Projekt. In dieser sieben-teilige Anthologie-Serie soll die Erkundung menschlicher Verbindungen gezeigt werden. „Es werden Geschichten erzählt, jede aus einer anderen Perspektive und in einem anderen Moment, die beleuchten, dass wir alle, selbst in unseren scheinbar isoliertesten Momenten und unter den unterschiedlichsten Umständen, durch die menschliche Erfahrung verbunden sind“, teilte Amazon mit. Die Serie soll im Jahr 2021 starten.Die Oscar-prämierten Schauspieler Morgan Freeman, Anne Hathaway und Helen Mirren, die Emmy-Preisträgerin Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens und Constance Wu werden alle in der Serie mitspielen. David Weil fungiert als ausführender Produzent und Showrunner und wird bei der Serie auch sein Regiedebüt geben. Die Amazon Studios werden produzieren."Ich bin mehr als begeistert, «Solos» zusammen mit dieser Gruppe von Künstlern, die ich so sehr bewundere, zum Leben zu erwecken", sagte Weil. "Ich habe dieses Stück mit dem Wunsch geschaffen, Geschichten über Verbindung, Hoffnung und die Suche nach dem gemeinsamen Brummen der Menschlichkeit, das uns alle verbindet, einzufangen. Ich bin Jennifer Salke und meinen unglaublichen Partnern bei Amazon unendlich dankbar für ihre unerschütterliche Unterstützung und Zusammenarbeit bei diesem besonderen Projekt."